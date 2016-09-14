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Магазин-бар на Широтной закрыли на месяц

14 сентября 2016, 08:13
В Тюмени суд приостановил на месяц работу магазина-бара Beer&amp;Man. Поводом послужил иск регионального Управления Роспотребнадзора, который усмотрел в работе заведения множество нарушений санитарных норм.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в заведении, которое располагается по улице Широтной, была проведена выездная проверка на основании жалобы потребителя. Проверка установила нормы СанПиН, которые предъявляются к организациям общественного питания. Кроме того Роспотребнадзор усмотрел нарушения норм Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Специалистами были составлены протоколы об административном нарушении, включая протокол о временном запрете деятельности. В сентябре Ленинский районный суд Тюмени, изучив материалы дела, признал владельца заведения виновным в нарушении по ст. 6.6 КоАП РФ и приостановил деятельность магазина-бара на 30 суток.

#Новости#Санитарные нормы#Суды#Нарушение прав потребителей#Роспотребнадзор#Алексей#Общество
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