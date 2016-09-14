Магазин-бар на Широтной закрыли на месяц

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в заведении, которое располагается по улице Широтной, была проведена выездная проверка на основании жалобы потребителя. Проверка установила нормы СанПиН, которые предъявляются к организациям общественного питания. Кроме того Роспотребнадзор усмотрел нарушения норм Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».