Магазин-бар на Широтной закрыли на месяц

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в заведении, которое располагается по улице Широтной, была проведена выездная проверка на основании жалобы потребителя. Проверка установила нормы СанПиН, которые предъявляются к организациям общественного питания. Кроме того Роспотребнадзор усмотрел нарушения норм Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Специалистами были составлены протоколы об административном нарушении, включая протокол о временном запрете деятельности. В сентябре Ленинский районный суд Тюмени, изучив материалы дела, признал владельца заведения виновным в нарушении по ст. 6.6 КоАП РФ и приостановил деятельность магазина-бара на 30 суток.