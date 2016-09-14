Лишенный прав водитель едва не сбил детей на «зебре»

Видеозапись инцидента с серой иномаркой вылетевшей на большой скорости на пешеходный переход, по которому шли трое детей, появилась в сети интернет на днях, 12 сентября. Водитель чудом избежал наезда на пешеходов. При этом девочки, делавшие селфи на проезжей части, относятся ко всему происходящему вполне спокойно, видимо не поняв всей опасности случившегося.
Автомобиль нарушителя удалось обнаружить уже на следующий день. 13 сентября серую Toyota Marino остановили инспекторы ДПС. В разговоре с инспекторами водитель пояснил, что сутками ранее иномаркой управлял не он, а другой парень. Полицейские немедленно вызвали героя ролика в подразделение ГИБДД.