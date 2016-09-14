Лишенный прав водитель едва не сбил детей на «зебре»

Видеозапись инцидента с серой иномаркой вылетевшей на большой скорости на пешеходный переход, по которому шли трое детей, появилась в сети интернет на днях, 12 сентября. Водитель чудом избежал наезда на пешеходов. При этом девочки, делавшие селфи на проезжей части, относятся ко всему происходящему вполне спокойно, видимо не поняв всей опасности случившегося.