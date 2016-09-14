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Лишенный прав водитель едва не сбил детей на «зебре»

14 сентября 2016, 12:48
Сотрудники ГИБДД задержали водителя Toyota Marino, едва не сбившего детей на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Полевой. Как оказалось, машиной управлял молодой автомобилист, лишенный водительских прав.

Видеозапись инцидента с серой иномаркой вылетевшей на большой скорости на пешеходный переход, по которому шли трое детей, появилась в сети интернет на днях, 12 сентября. Водитель чудом избежал наезда на пешеходов. При этом девочки, делавшие селфи на проезжей части, относятся ко всему происходящему вполне спокойно, видимо не поняв всей опасности случившегося.

Автомобиль нарушителя удалось обнаружить уже на следующий день. 13 сентября серую Toyota Marino остановили инспекторы ДПС. В разговоре с инспекторами водитель пояснил, что сутками ранее иномаркой управлял не он, а другой парень. Полицейские немедленно вызвали героя ролика в подразделение ГИБДД.

#Новости#Нарушения ПДД#Транспорт#Евгений#Общество
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