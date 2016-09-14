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Без пандуса: в доме на Самарцева не созданы условия для инвалидов

14 сентября 2016, 08:47
В редакцию интернет-портала Nashgorod.ru обратилась жительница Тюмени Екатерина Александровна. По ее словам, около ее дома управляющая компания уже несколько лет не могут установить пандус.
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Тюмень

«На Самарцева 19а, УК „Стрела“, второй год не может установить пандус, — пишет Екатерина Александровна. — Крыльцо к подъезду очень высокое. Пишу во все инстанции, а толку нет. Жилищная инспекция даёт только формальные отписки. Сама же УК молчит. Ответа нет с 2014 года».

Как корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru пояснили в УК «Стрела», крыльцо — это общедомовое имущество. Поэтому чтобы установить пандус, нужно проводить собрание жильцов.

«Они должны определиться со стоимостью работ, составить проектно-сметную документацию, — поясняет директор УК „Стрела“ Сергей Сальников. — Если 2/3 жильцов этого общежития будут согласны за свой счет улучшить условия колясочников, то бесспорно, пандус будет установлен. Наша организация в данном случае сделать ничего не может, поскольку жилищная инспекция нас за это оштрафует».

Отметим, в последние годы в Тюмени было несколько случаев, когда люди с ограниченными возможностями добивались установки пандусов через правоохранительные органы. Так, весной 2016 года необходимая конструкция у входа в «Катран» на Московском тракте появилась благодаря прокуратуре.

#Новости#Пандусы#Инвалиды#Тюмень#Марина#Общество
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