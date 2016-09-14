Без пандуса: в доме на Самарцева не созданы условия для инвалидов

«На Самарцева 19а, УК „Стрела“, второй год не может установить пандус, — пишет Екатерина Александровна. — Крыльцо к подъезду очень высокое. Пишу во все инстанции, а толку нет. Жилищная инспекция даёт только формальные отписки. Сама же УК молчит. Ответа нет с 2014 года».