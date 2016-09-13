Возможности платить в автобусе банковской картой тюменцам придется подождать

Новость о том, что в некоторых тюменских автобусах теперь можно не искать мелочь для оплаты проезда, а рассчитываться любой банковской картой, появилась на днях в интернет. Тем не менее, в компании «Тюменская транспортная система» говорят, что безналичный расчет будет внедрен только после тестирования системы.