Возможности платить в автобусе банковской картой тюменцам придется подождать

Информация о том, что в некоторых тюменских автобусах теперь можно не искать мелочь для оплаты проезда, а рассчитываться любой банковской картой, появилась на днях в интернете. Между тем, в компании «Тюменская транспортная система» говорят, что безналичный расчет будет внедрен только после тестирования оборудования.
В частности, о том, что в тюменских автобусах маршрута № 30 можно теперь заплатить за проезд банковской картой, сообщают также и читатели интернет-портала NashGorod.ru. Заместитель директора ОАО «Тюменская транспортная система» Андрей Гусев отметил, что информация, будто система безналичного расчета уже внедрена и работает, несколько преждевременна.
«Это нововведение в настоящее время только проходит тестирование, — рассказал он, — Сказать точно, когда все заработает, пока сложно. Кстати сейчас в некоторых автобусах уже размещены информационные таблички».
Что касается тюменцев, которые смогли рассчитаться в автобусе по «безналу», Андрей Гусев уточнил, что возможность безналичного расчета уже с 2009 года имеется у владельцев некоторых видов карт «Запсибкомбанк».