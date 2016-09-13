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Возможности платить в автобусе банковской картой тюменцам придется подождать

13 сентября 2016, 16:27
Новость о том, что в некоторых тюменских автобусах теперь можно не искать мелочь для оплаты проезда, а рассчитываться любой банковской картой, появилась на днях в интернет. Тем не менее, в компании «Тюменская транспортная система» говорят, что безналичный расчет будет внедрен только после тестирования системы.

Информация о том, что в некоторых тюменских автобусах теперь можно не искать мелочь для оплаты проезда, а рассчитываться любой банковской картой, появилась на днях в интернете. Между тем, в компании «Тюменская транспортная система» говорят, что безналичный расчет будет внедрен только после тестирования оборудования.

В частности, о том, что в тюменских автобусах маршрута № 30 можно теперь заплатить за проезд банковской картой, сообщают также и читатели интернет-портала NashGorod.ru. Заместитель директора ОАО «Тюменская транспортная система» Андрей Гусев отметил, что информация, будто система безналичного расчета уже внедрена и работает, несколько преждевременна.

«Это нововведение в настоящее время только проходит тестирование, — рассказал он, — Сказать точно, когда все заработает, пока сложно. Кстати сейчас в некоторых автобусах уже размещены информационные таблички».

Что касается тюменцев, которые смогли рассчитаться в автобусе по «безналу», Андрей Гусев уточнил, что возможность безналичного расчета уже с 2009 года имеется у владельцев некоторых видов карт «Запсибкомбанк».

#Новости#Банковские карты#Автобусы#Коля#Общество
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