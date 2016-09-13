В Тюменском районе будут производить ткани для тентов и палаток

Предприятие специализируется на изготовлении чехлов, автопологов, тентов, производственных палаток, навесов, утеплителей капотов, укрытий для строительных объектов и буровых, сообщает управление информационной политики Тюменского района. Его продукция не раз входила в 100 лучших товаров Уральского федерального округа, получала «Тюменскую марку».
В строительство нового цеха вложено 18 млн рублей инвестиций, создано 14 рабочих мест. «Строительство первой очереди далось не так легко, как мы предполагали. Но глядя на полученный результат, оно того стоило. Организация нового производства — это всегда комплексная задача, которая решается при взаимодействии органов власти, общественных и коммерческих организаций. Я могу сказать, что мы эту работу выполнили эффективно», — сообщил заместитель гендиректора Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.
Только в 2015 году в муниципалитете запустились 17 инвестпроектов, в этом — 11, но объем инвестиций не уступает, а, наоборот, превышает показатели прошлого года. По словам заместителя главы районной администрации Виталия Беспалова, практически 50 процентов продукции в Тюменском районе выпускается предприятиями малого и среднего бизнеса.