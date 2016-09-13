В Тюменском районе будут производить ткани для тентов и палаток

В строительство нового цеха вложено 18 млн рублей инвестиций, создано 14 рабочих мест. «Строительство первой очереди далось не так легко, как мы предполагали. Но глядя на полученный результат, оно того стоило. Организация нового производства — это всегда комплексная задача, которая решается при взаимодействии органов власти, общественных и коммерческих организаций. Я могу сказать, что мы эту работу выполнили эффективно», — сообщил заместитель гендиректора Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.