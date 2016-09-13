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В Тюмени ждут переименования две остановки

13 сентября 2016, 08:17
В Тюмени требуют переименования дублирующие друг друга остановки. Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города рассматривает вопрос о переименовании остановочных пунктов «Ул. Ватутина».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, речь идет об остановках, расположенных на улице Ватутина, 2 (в сторону Ветеранов Труда) и Ватутина, 7 (в сторону улицы Дружбы). Предлагаемое наименование — «Стоматологическая поликлиника № 1».

Основание для переименования — устранение дублирования наименований автобусных остановок. Кроме того, рассматривается вопрос о присвоении наименований вновь обустроенным автобусным остановкам, расположенным на 18-м км Салаирского тракта. Предлагаемое наименование — «18 км Салаирского тракта»; по улице Приозерной, 20. Предлагаемое наименование — «озеро Большой Тараскуль»; от 15-го км Велижанского тракта вправо до с/о «Зеленый дол». Предлагаемое наименование — «СНТ «Зеленый дол»; а также на подъезде к с/о «Облепиховое». Предлагаемое наименование — «СНТ «Облепиховое».

#Новости#Остановки#Коля#Общество
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