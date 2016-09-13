В Тюмени ждут переименования две остановки

Основание для переименования — устранение дублирования наименований автобусных остановок. Кроме того, рассматривается вопрос о присвоении наименований вновь обустроенным автобусным остановкам, расположенным на 18-м км Салаирского тракта. Предлагаемое наименование — «18 км Салаирского тракта»; по улице Приозерной, 20. Предлагаемое наименование — «озеро Большой Тараскуль»; от 15-го км Велижанского тракта вправо до с/о «Зеленый дол». Предлагаемое наименование — «СНТ «Зеленый дол»; а также на подъезде к с/о «Облепиховое». Предлагаемое наименование — «СНТ «Облепиховое».