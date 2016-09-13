В доме на Депутатской горела квартира

В квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Депутатской в Тюмени, произошел пожар. Огнеборцы эвакуировали из задымленного помещения одного человека. Он не пострадал.
О пожаре в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru сообщил тюменец Александр Алексеев. Он рассказал, что горела квартира на четвертом этаже девятиэтажного дома. Александр насчитал во дворе семь пожарных машин, также, по его словам, на Депутатскую выезжала скорая помощь. Тюменец прислал фотографии с места происшествия.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области дополнили информацию очевидца, сообщив, что вызов на улицу Депутатскую поступил 13 сентября в 11.28. Горела трехкомнатная квартира, площадь пожара составила порядка 15 квадратных метров. Огонь тушили двадцать человек личного состава регионального управления МЧС. В 11.53 пожар был ликвидирован.
К счастью, никто не пострадал. Сотрудники МЧС эвакуировали из горящей квартиры одного человека, помощь врачей ему не потребовалась. Причина пожара в настоящее время устанавливается.
Видео Сергея Шарапова