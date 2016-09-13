В доме на Депутатской горела квартира

О пожаре в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru сообщил тюменец Александр Алексеев. Он рассказал, что горела квартира на четвертом этаже девятиэтажного дома. Александр насчитал во дворе семь пожарных машин, также, по его словам, на Депутатскую выезжала скорая помощь. Тюменец прислал фотографии с места происшествия.