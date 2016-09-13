Тюменская полиция попала в топы новостей из-за советов по общению с цыганами

Накануне, 12 сентября, представители СМИ получили рассылку от пресс-службы городского управления МВД. В письме сотрудники полиции сообщили, что в Тюмени участились случаи мошенничества, совершенные «лицами цыганской внешности», и призвали граждан к бдительности. Тюменцам предложили соблюдать ряд правил. В частности, полицейские посоветовали не вступать в разговор с цыганами, не верить их словам, не говорить лжезнахаркам «да», не бояться быть грубыми и невоспитанными при разговоре с подобными личностями. «Если цыгане понимают, что вы не поддаетесь их гипнозу, то могут начать осыпать вас проклятиями. Не теряйтесь, начните обсыпать цыганку проклятиями в ответ. Цыгане больше всего боятся навести проклятие на свой род», — говорилось, в частности, в памятке.