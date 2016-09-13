Тюменская полиция попала в топы новостей из-за советов по общению с цыганами

Накануне, 12 сентября, представители СМИ получили рассылку от пресс-службы городского управления МВД. В письме сотрудники полиции сообщили, что в Тюмени участились случаи мошенничества, совершенные «лицами цыганской внешности», и призвали граждан к бдительности. Тюменцам предложили соблюдать ряд правил. В частности, полицейские посоветовали не вступать в разговор с цыганами, не верить их словам, не говорить лжезнахаркам «да», не бояться быть грубыми и невоспитанными при разговоре с подобными личностями. «Если цыгане понимают, что вы не поддаетесь их гипнозу, то могут начать осыпать вас проклятиями. Не теряйтесь, начните обсыпать цыганку проклятиями в ответ. Цыгане больше всего боятся навести проклятие на свой род», — говорилось, в частности, в памятке.
Данный текст также появился на официальном сайте регионального главка, но позже был отредактирован. В частности, после правки не стало информации о национальности предполагаемых мошенников. Сама памятка и особенно пункт про проклятия взбудоражили федеральные СМИ и социальные сети. Появились заголовки в духе «Полиция разрешила россиянам проклинать цыган» и «УМВД посоветовало материть и проклинать цыган», хотя о нецензурных словах в памятке ничего не говорилось. Неожиданно для себя тюменская полиция попала в новостные топы.
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области пояснили, что в рассылку и на сайт по ошибке попала неотредактированная версия текста. Сотрудники полиции удивлены, что обычная памятка вызвала такую бурную реакцию. Однако представителей МВД порадовало, что информация вызвала, в том числе, и положительные отзывы, а также то, что интернет-пользователи включились в обсуждение ситуации и стали давать свои советы по поводу того, как противостоять «знахаркам» и гадалкам.
«Мы хотели донести до людей информацию о том, как следует вести себя с предполагаемыми злоумышленниками. Прежде всего, предупредить пожилых людей — ведь именно они чаще всего становятся жертвами мошенников», — отметили в региональном управлении МВД.
Как бы то ни было, благодаря резонансу в интернете многие люди действительно узнали и задумались о том, как правильно вести себя с подозрительными личностями. Если же вы стали жертвой мошенников, немедленно обратитесь в полицию. Телефон дежурной части УМВД России по Тюмени 291–600 или 02, в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» 799–855.