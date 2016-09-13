Расследование ДТП у набережной на контроле прокуратуры

Областная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту падения пожилых людей из автобуса у набережной. Напомним, 8 сентября из рейсового автобуса № 30 в районе дома № 2 по улице Республики выпали пассажиры.
Водитель автобуса начал движение, не убедившись в том, что двери закрылись. По роковому стечению обстоятельств, в это время из салона пытались выйти двое пожилых пассажиров — 81-летний мужчина и 88-летняя женщина. Когда транспортное средство тронулось, бабушка с дедушкой выпали из дверного проема и ударились о тротуар.
Прибывшая на место происшествия бригада «скорой помощи» в экстренном порядке госпитализировала пострадавших. В ходе первичного осмотра медики диагностировали у них открытые черепно-мозговые травмы, осложненные комой. На следующий день пожилая женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание. Мужчина, также получивший при падении открытую черепно-мозговую травму, все еще находится в коме.
Ход проведения проверки по данному происшествию области был взят на контроль прокуратурой. По результатам проверки 9 сентября в следственном управлении УМВД России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).