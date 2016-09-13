Расследование ДТП у набережной на контроле прокуратуры

Водитель автобуса начал движение, не убедившись в том, что двери закрылись. По роковому стечению обстоятельств, в это время из салона пытались выйти двое пожилых пассажиров — 81-летний мужчина и 88-летняя женщина. Когда транспортное средство тронулось, бабушка с дедушкой выпали из дверного проема и ударились о тротуар.