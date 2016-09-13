nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Расследование ДТП у набережной на контроле прокуратуры

13 сентября 2016, 09:46
После резонансного происшествия с рейсовым автобусом на городской набережной прокуратура области с участием контролирующих органов и сотрудников ГИБДД организовала проведение проверки исполнения транспортной компанией законодательства в сфере пассажирских перевозок.

Областная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту падения пожилых людей из автобуса у набережной. Напомним, 8 сентября из рейсового автобуса № 30 в районе дома № 2 по улице Республики выпали пассажиры.

Водитель автобуса начал движение, не убедившись в том, что двери закрылись. По роковому стечению обстоятельств, в это время из салона пытались выйти двое пожилых пассажиров — 81-летний мужчина и 88-летняя женщина. Когда транспортное средство тронулось, бабушка с дедушкой выпали из дверного проема и ударились о тротуар.

Прибывшая на место происшествия бригада «скорой помощи» в экстренном порядке госпитализировала пострадавших. В ходе первичного осмотра медики диагностировали у них открытые черепно-мозговые травмы, осложненные комой. На следующий день пожилая женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание. Мужчина, также получивший при падении открытую черепно-мозговую травму, все еще находится в коме.

Ход проведения проверки по данному происшествию области был взят на контроль прокуратурой. По результатам проверки 9 сентября в следственном управлении УМВД России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

#Новости#Прокуратура#Автобусы#Транспорт#Коля#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25