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Не хотел тратиться на дозу — пускал в дом друзей-наркоманов

13 сентября 2016, 10:27
Осужден 43-летний тюменец Дмитрий Николаев, который за дозу пускал в свою квартиру знакомых наркоманов. Мужчина признан виновным по ч.1 ст.232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств).
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Тюмень

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, наркозависимый Николаев не хотел тратиться на приобретение наркотических средств. Чтобы обеспечить себя бесплатной дозой, он в июне 2016 года стал пускать в свою квартиру знакомых наркоманов. Те приносили с собой синтетический наркотик (производное наркотического средства N — метилэфедрона), который употребляли путем внутривенных инъекций сами. Веществом делились и с Николаевым.

О злачной квартире стало известно сотрудникам полиции. 9 июля текущего года пресекли противоправную деятельность Николаева. На момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения.

Суд приговорил Николаева к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

#Новости#Тюмень#Наркопритон#Таня#Происшествия
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