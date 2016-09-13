Не хотел тратиться на дозу — пускал в дом друзей-наркоманов

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, наркозависимый Николаев не хотел тратиться на приобретение наркотических средств. Чтобы обеспечить себя бесплатной дозой, он в июне 2016 года стал пускать в свою квартиру знакомых наркоманов. Те приносили с собой синтетический наркотик (производное наркотического средства N — метилэфедрона), который употребляли путем внутривенных инъекций сами. Веществом делились и с Николаевым.