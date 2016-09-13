Минфин отметил падение дефицита бюджета ниже трех процентов

Отметим, что бюджеты практически всех субъектов федерации в 2016 году, включая Тюменскую область, были предусмотрены к исполнению с дефицитом. Лишь в четырех регионах проекты региональной казны были одобрены с профицитом (Вологодская и Волгоградская области, Краснодарский край и Чукотский автономный округ), еще в восьми — одобрены с нулевым дефицитом (республики Дагестан и Карачаево-Черкесия, Саратовская, Пензенская, Рязанская, Астраханская, Смоленская и Новгородская области). В Тюменской области при этом расходы превышают доходы на 15,9 процента: 104,8 миллиарда рублей против 120,7 миллиардов.