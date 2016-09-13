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Минфин отметил падение дефицита бюджета ниже трех процентов

13 сентября 2016, 15:07
Министерство финансов РФ опубликовало предварительную оценку исполнения бюджета за январь—август 2016 года. Согласно данным ведомства совокупный дефицит федеральной казны снизился до 1,5 триллионов рублей, или до 2,9 процента. В августе дефицит равнялся 1,1 процента ВВП.
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Бюджет

За восемь месяцев расходы бюджета составили 9,66 триллиона рублей, доходы — 8,142 триллиона. Из них чуть более половины — 4,4 триллиона — составили налоговые сборы. Доходы от таможни составили 2,73 триллиона рублей.

Отметим, что бюджеты практически всех субъектов федерации в 2016 году, включая Тюменскую область, были предусмотрены к исполнению с дефицитом. Лишь в четырех регионах проекты региональной казны были одобрены с профицитом (Вологодская и Волгоградская области, Краснодарский край и Чукотский автономный округ), еще в восьми — одобрены с нулевым дефицитом (республики Дагестан и Карачаево-Черкесия, Саратовская, Пензенская, Рязанская, Астраханская, Смоленская и Новгородская области). В Тюменской области при этом расходы превышают доходы на 15,9 процента: 104,8 миллиарда рублей против 120,7 миллиардов.

Бюджет страны на 2016 год был принят с дефицитом в 2,3 триллиона рублей, что составило три процента от Внутреннего валового продукта. В него была заложена среднегодовая стоимость нефти марки Urals в пятьдесят долларов за баррель. Ожидаемые доходы при такой стоимости углеводородов составят 13,7 триллиона рублей, расходы — 16,1 триллиона.

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