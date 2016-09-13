Максим Кудоманов: Построить дом ценой до миллиона — реально

Максим Валерьевич, расскажите, сколько сегодня по региону выявляется некачественных стройматериалов?
— Если рассматривать Тюменскую область, то количество контрафакта составляет не более 5%. Это в основном привозные материалы. Местные производители дорожат своим имиджем, авторитетом. Поэтому скорость их реакции мгновенна -анализируется ситуация и предлагается решение.
Часто наши «самостройщики» используют материал не по технологии, не по назначению. В результате этого выявляется брак, который и влечет за собой негатив покупателей.
А чаще всего что подделывают? Какие материалы входят в эти 5%?
— Чаще всего это клеевые композиции для керамогранита, штукатурки, тонкослойные материалы, которые применяются для отделки. Что касается крупноформатных материалов, то иногда есть нарекания к кирпичу, керамическому силикатному, к блокам. У нас в регионе период строительства не такой большой, и при больших выпусках партий, возможно упущение в процессе реализации. Могут отправить не ту партию. Но эти недостатки устраняются очень быстро — выезжает комиссия либо с самого завода, либо проводится независимая экспертиза, которая проводит оценку стройматериалов.
Если взять докризисное время и сравнить с сегодняшним днем, как изменилась статистика выявления бракованной продукции?
— Малоинновационные технологии в нашем регионе появились как раз в начале 2000 годов, и уже с самого начала стали выявляться дефекты, связанные не с качеством продукта, а с неправильным применением материалов, потому что в свое время не было нормативных документов. Тот же керамогранит расценивался как керамическая плитка, и способы нанесения еще не были разработаны. Далее, применение декоративных красок, штукатурок в наш регион вошли в начале 2000 годов. Это была новинка, и большинство застройщиков брали на себя этот первый опыт применения материалов под свою ответственность. Понятно, что были дефекты… Люди учились. Сейчас уже к продукции более строгие требования, более жесткий контроль, база появилась, нормативные документы есть. То есть выявляемость брака сегодня гораздо меньше.
Большинство покупателей не обладают профессиональным строительным образованием. Люди стесняются лишний раз спросить, проконсультироваться, а ведь от этого зависит качество и долговечность их дома.
Низкое качество построек может быть связано с тем, что люди, желая сэкономить, все чаще покупают материалы по интернету или на рынке?
— Если мы говорим о закупках позиции цены, то чаще всего такой материал имеет низкие характеристики. Он предназначен для определенного вида работ, но не для определенных целей. Допустим, если вы хотите построить 3-4-этажный дом, берете блок марки 35, начинаете его нагружать, то он не выдержит. Большинство покупателей не обладают профессиональным строительным образованием. Люди стесняются лишний раз спросить, проконсультироваться, а ведь от этого зависит качество и долговечность их дома.
Я читала статью о том, что кирпич потихоньку вытесняется другими материалами, более крупных размеров. В строительстве, как и в любой другой сфере, существует тенденция к упрощению работ. Так ли это?
— Да, действительно. Это связано с тем, что мы увеличиваем темпы строительства, в связи с тем, что срок строительства у нас очень короткий, человек экономит на определенных видах работ, на растворах, на рабочих, темпы строительства ускоряются в два-два с половиной раза. В результате в течение полутора месяцев вы получаете готовый дом, при условии, что заранее был подготовлен фундамент. То есть при правильном вложении средств, вы получаете дом за три месяца.
А как вы оцениваете оптимальную сумму вложений в строительство загородного дома?
— Все зависит от постройки. Если говорить о фундаменте, а вы знаете, что качественный фундамент — это один из самых дорогих моментов, он обойдется от 300 до 700 тысяч рублей. Все зависит от этажности и других пожеланий покупателя. Далее, стены. Они — самые дешевые, от 180–300 тысяч. Если говорить о декорировании, то все это зависит, как правило, от женщины. Здесь цена может быть очень высокой, до бесконечности. Цены на кровлю также варьируются от 350 до 500 тысяч рублей. Таким образом, средний дом, площадью 100 м2 без отделки можно построить в пределах одного миллиона. Не учитываем здесь систему отопления, водоснабжения и так далее.
При правильном вложении средств, вы получаете дом за три месяца.
Что касается канализации, водоснабжения и других коммуникаций, то здесь все зависит от того, централизованная это система или автономная. В первом случае администрация предоставляет земельные участки, включая подведение к дому систем канализации и водоснабжения. Если это свое, то затраты другие. По средним расценкам, подключение дома выходит в пределах 300–400 тысяч. Если вы хотите все сделать полностью автономное, то здесь сумма будет гораздо выше, потому что эти технологии только начинают развиваться. Например, энергосберегающими лампами мы пользуемся все, а ветряков в Тюмени нет, хотя ветер в сезон у нас сильный. Лампами солнечных батарей пользуются тоже единицы, но они в мире существуют очень давно.
Как бы вы оценили современный рынок строительных материалов Тюменской области? Кризис пройден или мы в его эпицентре?
Кризис в строительстве проявляется в том, что люди боятся делать большие покупки, то есть формируется отложенный спрос. Что касается цен на материалы, то товарная цена на большинство стройматериалов существенно снизилась. При этом качество все оставили на высоком уровне.
Тюменская область — одна из передовых в стране, и малоэтажное строительство здесь сегодня занимает порядка 30% от общего строительства в области. Программа правительства работает, люди хотят комфорта загородной жизни. Надеюсь, так будет и дальше.
Беседовала Анжелика Кукушкина