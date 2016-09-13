Максим Кудоманов: Построить дом ценой до миллиона — реально

— Малоинновационные технологии в нашем регионе появились как раз в начале 2000 годов, и уже с самого начала стали выявляться дефекты, связанные не с качеством продукта, а с неправильным применением материалов, потому что в свое время не было нормативных документов. Тот же керамогранит расценивался как керамическая плитка, и способы нанесения еще не были разработаны. Далее, применение декоративных красок, штукатурок в наш регион вошли в начале 2000 годов. Это была новинка, и большинство застройщиков брали на себя этот первый опыт применения материалов под свою ответственность. Понятно, что были дефекты… Люди учились. Сейчас уже к продукции более строгие требования, более жесткий контроль, база появилась, нормативные документы есть. То есть выявляемость брака сегодня гораздо меньше.