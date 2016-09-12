Водитель уснул за рулем и врезался во внедорожник

Еще одно ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло на 129 километре. Здесь, в Ярковском районе, столкнулись автопоезд, ведомый тягачом МАЗ, и Daewoo Nexia. По предварительным данным, водитель грузовика выехал с обочины и начал разворачиваться, водитель «Дэу» не успел среагировать и затормозить. В результате аварии 21-летняя пассажирка Daewoo получила ушибы позвоночника и грудной клетки. Обстоятельства ДТП выясняются.