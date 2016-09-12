Водитель уснул за рулем и врезался во внедорожник

Переутомление водителя стало причиной ДТП на федеральной автодороге «Тюмень — Ханты-Мансийск». На 246 километре трассы столкнулись Daewoo Nexia и Honda CR-V.
Как сообщает ГИБДД, авария произошла накануне, 11 сентября, в Тобольском районе. По предварительным данным, водитель Daewoo уснул за рулем. Неуправляемый автомобиль продолжил движение по прямой и через некоторое время столкнулся с задней частью впереди идущего внедорожника Honda CR-v. К счастью, тяжелых последствий удалось избежать — единственная пострадавшая, 68-летняя пассажирка Daewoo, отделалась ушибами.
Еще одно ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло на 129 километре. Здесь, в Ярковском районе, столкнулись автопоезд, ведомый тягачом МАЗ, и Daewoo Nexia. По предварительным данным, водитель грузовика выехал с обочины и начал разворачиваться, водитель «Дэу» не успел среагировать и затормозить. В результате аварии 21-летняя пассажирка Daewoo получила ушибы позвоночника и грудной клетки. Обстоятельства ДТП выясняются.
Не обошлось без происшествий и в областном центре. В районе остановки «Завод медоборудования» столкнулись автомобили Kia и Opel. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда нерегулируемого перекрестка — светофор на перекрестке в момент ДТП был отключен. 27-летняя водитель Kia и 8-летний пассажир этого автомобиля получили ушибы.
Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло три дорожные аварии. Травмы получили 4 человека. Погибших нет.