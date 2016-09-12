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Тюменцев предупреждают о птичьем гриппе в Китае

12 сентября 2016, 17:13
Областной Роспотребнадзор сообщает о новых случаях заражения людей вирусом гриппа А(H7N9). Два случая произошли в провинции Фуцзянь, 2- в провинции Хэбэй и 1 случай — в Пекине.

Региональное Управление приводит данные Гонконгского Центра по охране здоровья. За период с 12 августа по 2 сентября выявлены пять новых случаях заражения людей вирусом птичьего гриппа. Согласно данным центра, число случаев заражения людей вирусом гриппа А(H7N9) в мире составляет 798.

По информации, размещенной на сайте ЕСДС в Китае в 2014 и 2015 проводились исследования по оценке вероятности воздушно-капельной передачи вирусов на рынках живой домашней птицы. При исследовании воздуха на рынках живой домашней птицы выявлялись вирусы гриппа птиц A, в том числе субтипа H7N9, применение перощипальных устройств увеличивало количество воздушных частиц с вирусом.

Таким образом, установлена возможность воздушно-капельной передачи вирусов гриппа птиц H7N9 от домашней птицы людям, что объясняет случаи заражения людей, посещавших указанные рынки, но непосредственно не контактировавших птицей и с поверхностями.

Роспотребнадзор рекомендует при нахождении в Китайской Народной Республике воздержаться от посещения рынков живой птицы, а также мест содержания домашней или дикой птицы: зоопарков и подворий.

#Новости#Китай#Птичий грипп#Роспотребнадзор#Коля#Общество
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