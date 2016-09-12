Тюменцев предупреждают о птичьем гриппе в Китае

По информации, размещенной на сайте ЕСДС в Китае в 2014 и 2015 проводились исследования по оценке вероятности воздушно-капельной передачи вирусов на рынках живой домашней птицы. При исследовании воздуха на рынках живой домашней птицы выявлялись вирусы гриппа птиц A, в том числе субтипа H7N9, применение перощипальных устройств увеличивало количество воздушных частиц с вирусом.