Тюменцев предупреждают о птичьем гриппе в Китае

Региональное Управление приводит данные Гонконгского Центра по охране здоровья. За период с 12 августа по 2 сентября выявлены пять новых случаях заражения людей вирусом птичьего гриппа. Согласно данным центра, число случаев заражения людей вирусом гриппа А(H7N9) в мире составляет 798.
По информации, размещенной на сайте ЕСДС в Китае в 2014 и 2015 проводились исследования по оценке вероятности воздушно-капельной передачи вирусов на рынках живой домашней птицы. При исследовании воздуха на рынках живой домашней птицы выявлялись вирусы гриппа птиц A, в том числе субтипа H7N9, применение перощипальных устройств увеличивало количество воздушных частиц с вирусом.
Таким образом, установлена возможность воздушно-капельной передачи вирусов гриппа птиц H7N9 от домашней птицы людям, что объясняет случаи заражения людей, посещавших указанные рынки, но непосредственно не контактировавших птицей и с поверхностями.
Роспотребнадзор рекомендует при нахождении в Китайской Народной Республике воздержаться от посещения рынков живой птицы, а также мест содержания домашней или дикой птицы: зоопарков и подворий.