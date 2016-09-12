Тюменца с марихуаной задержали в лесу

Оперативники уголовного розыска отдела полиции № 8 по Тюмени в лесном массиве задержали жителя областного центра 1991 года рождения. В присутствии понятых у молодого человека изъяли пакет с веществом растительного происхождения. Содержимое направили на исследование. Эксперты установили, что изъятое — смесь марихуаны и гашишного масла массой более 700 граммов.