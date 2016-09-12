nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменца с марихуаной задержали в лесу

12 сентября 2016, 13:49
В Тюмени полицейские изъяли из незаконного оборота наркотические вещества в крупном размере. Молодого человека с наркотиками задержали в лесу в ходе операции «Мак».
Сюжет
УМВД

Оперативники уголовного розыска отдела полиции № 8 по Тюмени в лесном массиве задержали жителя областного центра 1991 года рождения. В присутствии понятых у молодого человека изъяли пакет с веществом растительного происхождения. Содержимое направили на исследование. Эксперты установили, что изъятое — смесь марихуаны и гашишного масла массой более 700 граммов.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть «Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

#Новости#УМВД#Наркотики#Коля#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25