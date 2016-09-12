Тюменская прокуратура в этом году выявила более 1,5 тыс. нарушений в сфере ЖКХ

Всего за 8 месяцев 2016 года тюменские прокуроры выявили более 1,5 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ. Для их устранения внесено более 510 представлений, принесено 38 протестов, объявлено 155 предостережений, в суды направлено 59 исков. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 500 лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 8 уголовных дел.