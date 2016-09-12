Тюменская прокуратура в этом году выявила более 1,5 тыс. нарушений в сфере ЖКХ

В прокуратуре Тюменской области постоянно проводятся заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению законности в сфере ЖКХ, на которых обсуждаются вопросы подготовки к отопительному сезону 2016–17 гг. Прокурорами принимается весь комплекс мер, направленный на своевременное устранение выявленных нарушений в этой сфере.
Так, прокуратура Центрального округа г. Тюмени установила факты отсутствия в ОАО «Автотеплотехник» лицензии на эксплуатацию котельных, а в ООО «УК по УЖФ «Заря» — необходимой для исправной работы котельной технической документации.
В этой связи прокуратура округа возбудила в отношении ОАО «Автотеплотехник» административное дело по ч.2 ст.14.1. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии), а в отношении директора ООО «УК по УЖФ «Заря» — по ч.1 ст. 9.1. КОАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). В адрес руководителей указанных организаций были внесены соответствующие представления.
Прокуратура Бердюжского района установила, что в нарушение требований промышленной безопасности на двух котельных, снабжающих теплом население района, не организована охрана. Территория опасных производственных объектов не оборудована охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения. В этой связи директору МУП «ЖКХ», эксплуатирующему котельные, было внесено представление об устранении нарушений закона.
Ишимская межрайонная прокуратура выявила факты бездействия должностных лиц администрации г. Ишима по постановке на учет в Росреестре и оформлению права муниципальной собственности бесхозяйных котельных по ул. Машиностроителей, Заречной и Пономарева.
В связи с этим межрайонная прокуратура внесла в администрацию города соответствующее представление. По результатам рассмотрения представления приняты меры к устранению выявленных нарушений закона, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Всего за 8 месяцев 2016 года тюменские прокуроры выявили более 1,5 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ. Для их устранения внесено более 510 представлений, принесено 38 протестов, объявлено 155 предостережений, в суды направлено 59 исков. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 500 лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 8 уголовных дел.
Серьезных проблем при подготовке региона к отопительному периоду на сегодняшний день не выявлено. Работа по обеспечению законности при подготовке к отопительному периоду 2016–2017 гг. будет продолжена.