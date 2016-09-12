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«Рубин» начал сезон с поражения

12 сентября 2016, 10:26
ХК «Рубин» потерпел поражение в первой игре регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Накануне, 11 сентября, в выездном матче против «Челмета» (Челябинск) подопечные Алексея Акифьева с минимальным счетом уступили сопернику — 3:2.

Начало матча осталось на тюменской командой — в первом периоде рубиновцы перебросали соперника. Голкипер тюменцев Денис Франскевич отразил десять шайб, его коллега по амплуа Владислав Сухачев — шестнадцать, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». На седьмой минуте хозяева открыли счет, после того как тюменцы не уследили за Владимиром Иониным. Шайба была заброшена при равных составах. За первый период команды по одному разу успели поиграть в меньшинстве, однако, заброшенных шайб зрители больше не увидели.

Второй период хозяева начали с еще одной голевой атаки. На 24-й минуте отличился Марсель Шолохов. Организовать адекватный ответ тюменцы смогли к 37-й минуте матча — первую шайбу за «Рубин» забросил Виталий Каменев, ассистировал ему Денис Ячменев. Заключительные минуты отрезка ознаменовались несколькими удалениями у хозяев, которые в совокупности заработали 16 штрафных минут, а также дисциплинарное наказание. К сожалению, тюменцам так и не удалось реализовать большинство.

В итоге в начале заключительного периода «Рубин» сам был наказан малым штрафом за нарушение численного состава, и хозяева упрочили преимущество стараниями Александра Тридчикова. Отыграть одну шайбу гостям удалось на 54-й минуте — отличился защитник команды Владимир Малевич в первом своем матче за тюменский клуб. Ему ассистировали Каменев и Ян Красовский. Стремясь перевести игру в овертайм, тюменцы на последних минутах сняли вратаря, однако, вскоре сами остались в меньшинстве. Хозяева сумели удержать победный результат.

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