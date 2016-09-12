«Рубин» начал сезон с поражения

Начало матча осталось на тюменской командой — в первом периоде рубиновцы перебросали соперника. Голкипер тюменцев Денис Франскевич отразил десять шайб, его коллега по амплуа Владислав Сухачев — шестнадцать, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». На седьмой минуте хозяева открыли счет, после того как тюменцы не уследили за Владимиром Иониным. Шайба была заброшена при равных составах. За первый период команды по одному разу успели поиграть в меньшинстве, однако, заброшенных шайб зрители больше не увидели.