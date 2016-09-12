Коллекторы доберутся до должников по ЖКУ?

С 2017 года вступает в силу закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Он накладывает серьезные ограничения на коллекторские агентства. Поэтому не исключено, что их сотрудники могут перепрофилироваться на взыскание долгов по ЖКУ, так как эта сфера под действие закона не подпадает.