Коллекторы доберутся до должников по ЖКУ?

В ст. 1 ч. 4 оговаривается исключение: возврат долгов за жилищно-коммунальные услуги регулируется законом о коллекторской деятельности, если долг продан агентству, для которого эта деятельность является основной. И для многих это может стать лазейкой.
Рынок долгов за услуги ЖКХ становится все более привлекательным для коллекторского бизнеса: должники проживают компактно, возможности воздействия на них достаточно велики. Уже сейчас многие коллекторы ищут способы продолжить работать как раньше: звонить без ограничений, встречаться с должниками и т.д.
В Тюменской области в первом полугодии 2016 года судебными приставами-исполнителями взыскано 9,1 млрд рублей задолженности по ЖКУ. Это на 1 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.