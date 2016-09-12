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Коллекторы доберутся до должников по ЖКУ?

12 сентября 2016, 17:54
С 2017 года вступает в силу закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Он накладывает серьезные ограничения на коллекторские агентства. Поэтому не исключено, что их сотрудники могут перепрофилироваться на взыскание долгов по ЖКУ, так как эта сфера под действие закона не подпадает.

В ст. 1 ч. 4 оговаривается исключение: возврат долгов за жилищно-коммунальные услуги регулируется законом о коллекторской деятельности, если долг продан агентству, для которого эта деятельность является основной. И для многих это может стать лазейкой.

Рынок долгов за услуги ЖКХ становится все более привлекательным для коллекторского бизнеса: должники проживают компактно, возможности воздействия на них достаточно велики. Уже сейчас многие коллекторы ищут способы продолжить работать как раньше: звонить без ограничений, встречаться с должниками и т.д.

В Тюменской области в первом полугодии 2016 года судебными приставами-исполнителями взыскано 9,1 млрд рублей задолженности по ЖКУ. Это на 1 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

#Новости#Тюменская область#Коллекторы#ЖКХ#Марина#Общество
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