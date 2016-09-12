Игорь Халин: «Золотая осень» не нарушает действующее законодательство

Игорь Халин заявил в ответ, что фестиваль не нарушает федерального законодательства. «Подобная практика у нас сложилась уже на протяжении пяти лет. Розыгрыш призов не противоречит закону, запрещается лишь проводить лотерею — то, что сопряжено с денежным риском. Совмещения с работой избирательных комиссий нет абсолютно никакого — это отдельное помещение, отдельные люди. И в конце-концов никто не заставляет выглядеть индейцем или бразильцем времен конкистадоров. Не хочешь участвовать — не участвуй, — парировал Халин. — И кроме того не стоит зацикливаться только на розыгрыше призов. В этот день будет и концертно-развлекательная программа, и организация выездной торговли, поскольку выборы — это праздник».