Игорь Халин: «Золотая осень» не нарушает действующее законодательство

По словам главы ТИК жалобы касаются двух видов нарушений: привлечение к агитационной кампании несовершеннолетних (раздача материалов) и уничтожение, либо повреждение агитационных материалов кандидатов (срывание листовок).
Двумя обращениями в настоящее время занимается прокуратура, рассказал Халин, не назвав, впрочем, конкретных данных. Одно из обращений, от анонимного заявителя, касается принуждения к голосованию за одну из политических партий, а также финансовых нарушений. Тюменский активист Юрий Рябцев уточнил, правомочно ли было принятие анонимного заявления и не противоречит ли оно Федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Игорь Халин пояснил на это, что законодательство предусматривает подачу анонимных жалоб, если предметом является возможное нарушение административного или уголовного кодекса.
Еще одна жалоба, которая была передана в прокуратуру, касается случая в Исетском районе, когда местную педагогическую конференцию решили «совместить» с выступлением одного из кандидатов в депутаты областной Думы. Поскольку кандидат уже является депутатом Думы текущего созыва, законодательство этого не запрещает. Тем не менее жалобу все равно направили на рассмотрение в прокуратуру, пояснил Халин.
В общей сложности в адрес Центральной избирательной комиссии в масштабах страны поступило 1200 жалоб, 49 из них признаны обоснованными.
Юрий Рябцев не обошел вниманием и традиционный фестиваль Благотворительного фонда развития города Тюмени с розыгрышем призов «Золотая осень», назвав его принуждением граждан к участию в голосовании и сравнив с покупкой земли у индейцев за побрякушки колонизаторами Дикого Запада. Возмущение Рябцева вызвало, что призы будут разыгрывать в тех же муниципальных учреждениях, где будут находиться участковые избирательные комиссии. «Хотелось бы спросить: какие действия предпринял Облизбирком для сохранения законности выборов 18 сентября?» — поинтересовался он.
Игорь Халин заявил в ответ, что фестиваль не нарушает федерального законодательства. «Подобная практика у нас сложилась уже на протяжении пяти лет. Розыгрыш призов не противоречит закону, запрещается лишь проводить лотерею — то, что сопряжено с денежным риском. Совмещения с работой избирательных комиссий нет абсолютно никакого — это отдельное помещение, отдельные люди. И в конце-концов никто не заставляет выглядеть индейцем или бразильцем времен конкистадоров. Не хочешь участвовать — не участвуй, — парировал Халин. — И кроме того не стоит зацикливаться только на розыгрыше призов. В этот день будет и концертно-развлекательная программа, и организация выездной торговли, поскольку выборы — это праздник».
«Я хотел услышать ответ не из сложившейся практики, а исходя из принципа правовой определенности, который утвержден нормами международного законодательства», — не унимался Рябцев.
«Я уже сказал, что здесь норм нарушения действующего законодательства, подчеркиваю, Российской Федерации, в соответствии с которым проводятся выборы, — нет. Я ответил на ваш вопрос», — ответил Халин.
К слову, на сегодняшнем брифинге присутствовали и наблюдатели от ОБСЕ Ханне Банг и Уильям Брандстеттер, которые на протяжении нескольких недель наблюдают за предвыборным процессом в Тюменской области. В их обязанности, подчеркнул Халин, входит составление регулярных отчетов для организации европейского сотрудничества: с какими-либо рекомендациями в адрес территориальных или участковых комиссий они обращаться не могут.
Что касается прочих международных наблюдателей, которые будут непосредственно в Единый день голосования 18 сентября, то пока заявлено шестеро представителей Республики Казахстан по линии СНГ.
Политические партии пока не заявили ни одного наблюдателя — по действующему законодательству их списки должны быть предоставлены не позднее чем за три дня до выборов.