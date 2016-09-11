В Тюмени стало больше еще на один благоустроенный двор

«Это самая большая территория, благоустроенная в этом году на территории Ленинского округа, это целый комплекс дворов, прилегающих к домам 50 лет ВЛКСМ, 67, 69, 71 и 73, — рассказал глава управы округа Роман Воллерт, — Благоустройства жители здесь ждали не одно десятилетие, но люди очень активные и настойчивые. Например, жильцы дома № 73 самостоятельно разработали план благоустройства, мы в рамках своих полномочий только довели его до существующих сегодня норм и требований. Двор очень большой, но подрядчик добросовестный и активный, и поэтому все было сделано в установленные сроки».