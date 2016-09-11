В Тюмени стало больше еще на один благоустроенный двор

В этом дворе есть все возможные элементы благоустройства: детские площадки для любого возраста, более ста мест для парковки, а в рамках развития проекта «Турник в каждый двор» здесь установлен турниковый комплекс от тюменских производителей.
«Это самая большая территория, благоустроенная в этом году на территории Ленинского округа, это целый комплекс дворов, прилегающих к домам 50 лет ВЛКСМ, 67, 69, 71 и 73, — рассказал глава управы округа Роман Воллерт, — Благоустройства жители здесь ждали не одно десятилетие, но люди очень активные и настойчивые. Например, жильцы дома № 73 самостоятельно разработали план благоустройства, мы в рамках своих полномочий только довели его до существующих сегодня норм и требований. Двор очень большой, но подрядчик добросовестный и активный, и поэтому все было сделано в установленные сроки».
Также Роман Воллерт отметил, что при благоустройстве двора были использованы самые последние наработки — это касается газонного ограждения, качества асфальта на всех проездах и тротуарах, но, что самое интересное и важное — малых архитектурных форм: «Если посмотреть на детские площадки, видно, что все они не однотипные, а разные — яркие, отражающие разнообразную тематику. Ну и конечно, одна из наших основных задач, чтобы в каждом дворе были спортивные элементы. Здесь замечательная большая спортивная площадка: футбольное и баскетбольное поле, турниковый комплекс».
В обновленном дворе оборудовано 128 парковочных мест. По словам Романа Воллерта, это всегда достаточно сложный момент, поскольку одна часть жителей настаивает на том, чтобы отдать место под зелень и детские площадки, а другая рассчитывает на большее число мест для автомобилей: «Однако здесь очень отзывчивые люди и все решения, примененные в этом дворе, согласованы с ними и сделаны именно по их инициативе, за что им отдельное спасибо».
Торжественная часть открытия обновленного двора завершилась, несмотря на хмурую погоду мелкий дождик, товарищеским футбольным матчем. На новом поле сразились команды жителей и сотрудников управы Ленинского административного округа. Судил матч спорторганизатор ДЮЦ «Ровесник» Сергей Юрьевич Иванов.