Тюменцам показали, как правильно спасать жизни

Одним «оживлением» манекена акция не ограничилась. Всех желающих защитить себя от гриппа медики ждали в «Вакциномобиле». В передвижном кабинете была заготовлена 1000 доз вакцины для детей и взрослых. Чтобы поставить прививку, от прохожих не требовалось и денег, ни документов. Возможностью воспользовался и корреспондент интернет-портала NashGorod.ru. Вся процедура заняла не более пяти минут — после подписания согласия на вакцинацию следует безболезненный укол в правое плечо. Медицинские работники лишь предупреждают, что после прививки может наблюдаться легкое недомогание.