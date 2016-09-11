Тюменцам показали, как правильно спасать жизни

Всемирный день оказания первой помощи отмечается каждую вторую субботу сентября с 2000 года. Главный врач станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова отметила, что одна из целей акции — показать, насколько хрупка человеческая жизнь, и как важно, кто окажется рядом в трудную минуту.
В Тюмени на Цветном бульваре в этот день прошел мастер-класс, на котором работники скорой помощи с помощью тренировочного манекена обучали прохожих проводить базовую сердечно-легочную реанимацию, а также останавливать кровотечение, извлекать инородные тела и оказывать помощь при травмах. После того, как инструктор пошагово продемонстрировал приемы по «запуску» сердца, попрактиковаться в этом смогли все желающие.
Лидия Остроумова рассказала, что все чаще необходимую первую помощь пострадавшим, в том числе в ДТП, оказывают оказавшиеся рядом очевидцы еще до прибытия бригады скорой помощи. По ее мнению, этому способствуют курсы, которые регулярно проводит в станция скорой помощи, которые каждый раз собирают все больше слушателей.
Одним «оживлением» манекена акция не ограничилась. Всех желающих защитить себя от гриппа медики ждали в «Вакциномобиле». В передвижном кабинете была заготовлена 1000 доз вакцины для детей и взрослых. Чтобы поставить прививку, от прохожих не требовалось и денег, ни документов. Возможностью воспользовался и корреспондент интернет-портала NashGorod.ru. Вся процедура заняла не более пяти минут — после подписания согласия на вакцинацию следует безболезненный укол в правое плечо. Медицинские работники лишь предупреждают, что после прививки может наблюдаться легкое недомогание.
Курильщикам предлагали проверить состояние легких — измерить выдыханием в специальный прибор уровень никотина и углекислого газа. После чего любителям табачного дыма давали рекомендации, куда стоит обратиться за квалифицированной помощью в отказе от курения.