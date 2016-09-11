Тюменские аграрии намолотили первый миллион тонн зерна

Глава региона отметил, что тюменские аграрии постоянно совершенствуют свои знания и навыки, осваивают новые технологии и технику, стараются сделать все, чтобы в дни уборочной страды ни один колос не остался в поле, чтобы в каждом доме на столе всегда был вкусный свежий хлеб. По оперативным данным областного департамента агропромышленного комплекса, два муниципалитета уже перевалили 80-процентный рубеж от плановых уборочных работ. В Упоровском и Сладковском районах заканчивается уборка зерновых и зернобобовых.