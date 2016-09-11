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Тюменские аграрии намолотили первый миллион тонн зерна

11 сентября 2016, 09:01
Первый миллион тонн зерна нового урожая намолотили в Тюменской области сегодня. Сто хозяйств региона полностью завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур.

Губернатор Владимир Якушев поздравил работников агропромышленного комплекса и всех жителей региона с намолотом первого миллиона: «Благодаря вашему добросовестному труду, профессионализму и ответственности в регионе уже собран тот объем зерновых, который полностью обеспечит потребности тюменцев. В этом году погода не оставила наших аграриев без сюрпризов, „радовала“ то сверхнормативным количеством осадков, то жарой и засухой. Но тепло и влага способствовали хорошему росту злаковых культур».

Глава региона отметил, что тюменские аграрии постоянно совершенствуют свои знания и навыки, осваивают новые технологии и технику, стараются сделать все, чтобы в дни уборочной страды ни один колос не остался в поле, чтобы в каждом доме на столе всегда был вкусный свежий хлеб. По оперативным данным областного департамента агропромышленного комплекса, два муниципалитета уже перевалили 80-процентный рубеж от плановых уборочных работ. В Упоровском и Сладковском районах заканчивается уборка зерновых и зернобобовых.

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