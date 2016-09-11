«Дубль» Кленкина: «Тюмень» одолела «Сибирь» на выезде

После трех поражений подряд желание «Тюмени» победить в этом матче было закономерным. В итоге дружина Александра Ивченко не стремилась играть от обороны и старалась действовать первым номером.
Хотя по первым минутам матча такого сказать было нельзя: команды аккуратно прощупывали возможности, не стараясь приблизиться к воротам соперника. Наконец, по истечении первого получаса гости активизировались и дважды едва не открыли счет после опасных ударов Хасана Мамтова и Даниила Кленкина. Однако сделать это удалось все же хозяевам поля. На исходе первого тайма Максим Андреев дальним ударом отправил мяч прямиком в левую «девятку» ворот «Тюмени».
Гол в раздевалку заметно встряхнул гостей — во втором тайме они заиграли еще активнее. Атаки на владения «Сибири» следовали одна за одной, и на 55-й минуте тюменцам удалось сквитать результат. Андреа Чуканов развернул соперника в штрафной и выдал точный пас на Кленкина, который и стал автором первого гола. Вскоре гостям удалось разыграть угловой. После подачи Павленко с добивания мяч в сетку ворот вновь отправил Кленкин.
На 73-й минуте выдался шанс пробить по воротам и у Хасана Мамтова, однако, он не сумел выйти один на один с вратарем. После этого, увлекшись игрой в нападении, гости едва не зевнули контратаку новосибирцев, однако, мяч в подкате вынес за пределы поля Павленко. После этого на 80-й минуте он же конвертировал в третий гол подачу Артура Рябокобыленко — 3:1.
Набрав три очка, «Тюмень» продолжает бороться за попадание в первую десятку клубов ФНЛ. Сейчас команда замыкает ее с 14-ю очками в активе.
Видео: Youtube.com канал Сибирь Тв