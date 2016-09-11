«Дубль» Кленкина: «Тюмень» одолела «Сибирь» на выезде

На 73-й минуте выдался шанс пробить по воротам и у Хасана Мамтова, однако, он не сумел выйти один на один с вратарем. После этого, увлекшись игрой в нападении, гости едва не зевнули контратаку новосибирцев, однако, мяч в подкате вынес за пределы поля Павленко. После этого на 80-й минуте он же конвертировал в третий гол подачу Артура Рябокобыленко — 3:1.