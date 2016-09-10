Распитие алкоголя обернулось кражей на 85 тысяч рублей

Обращение о краже поступило в отдел полиции № 1 по городу Тюмени 2 сентября. О нем сообщила сама потерпевшая.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый, мужчина 1977 года рождения, официально нигде не трудоустроенный. Со слов задержанного, он, в ходе совместного распития спиртных напитков с потерпевшей похитил сотовый телефон, кошелек с денежными средствами и золотую цепочку на общую сумму более 85 000 рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.