Распитие алкоголя обернулось кражей на 85 тысяч рублей

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый, мужчина 1977 года рождения, официально нигде не трудоустроенный. Со слов задержанного, он, в ходе совместного распития спиртных напитков с потерпевшей похитил сотовый телефон, кошелек с денежными средствами и золотую цепочку на общую сумму более 85 000 рублей.