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В торговом центре рухнул лифт — один человек в реанимации

9 сентября 2016, 14:46
В Тюмени проводится проверка по факту падения грузового лифта. ЧП случилось в торговом центре по улице Червишевский тракт 7 сентября.

В Тюмени проводится проверка по факту падения грузового лифта. ЧП случилось в торговом центре по улице Червишевский тракт в среду, 7 сентября.

Как сообщает областной следственный комитет, в вечернее время рабочие производили погрузку товара и оборудования в грузовой лифт одного из магазинов торгового центра. При движении вниз с третьего этажа произошел обрыв троса — кабина лифта упала. Один из рабочих получил телесные повреждения и в настоящее время находится в реанимации.

Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

#Новости#Лифт#Торговые центры#Коля#Происшествия
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