В торговом центре рухнул лифт — один человек в реанимации

В Тюмени проводится проверка по факту падения грузового лифта. ЧП случилось в торговом центре по улице Червишевский тракт в среду, 7 сентября.
Как сообщает областной следственный комитет, в вечернее время рабочие производили погрузку товара и оборудования в грузовой лифт одного из магазинов торгового центра. При движении вниз с третьего этажа произошел обрыв троса — кабина лифта упала. Один из рабочих получил телесные повреждения и в настоящее время находится в реанимации.
Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.