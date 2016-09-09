В торговом центре рухнул лифт — один человек в реанимации

Как сообщает областной следственный комитет, в вечернее время рабочие производили погрузку товара и оборудования в грузовой лифт одного из магазинов торгового центра. При движении вниз с третьего этажа произошел обрыв троса — кабина лифта упала. Один из рабочих получил телесные повреждения и в настоящее время находится в реанимации.