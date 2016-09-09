В день выборов 20 счастливчиков получат новые автомобили

Двадцать новых автомобилей «Лада Гранта» смогут выиграть жители Тюмени на фестивале «Золотая осень».
Как рассказали корреспондентам NashGorod.ru в Благотворительном фонде развития города Тюмени, розыгрыш машин состоится 18 сентября. Удачливые горожане смогут стать обладателями автомобиля.
«Мы уже приобрели 20 автомобилей „Лада Гранта“ в базовой комплектации. В призовой фонд вошли машины разных цветов — бежевые, белые, серебристые и даже одна ярко-красная машина цвета „Пламя“. Полюбоваться на наши призы можно в торговых центрах „Гудвин“ и „Кристалл“. Приходите на наш праздник!», — прокомментировали предстоящее мероприятие представители фонда.
Как сообщалось ранее, кроме автомобилей на фестивале «Золотая осень» будут разыграны четыре однокомнатные квартиры, а также 350 тысяч других призов.
Участвовать в розыгрыше смогут лица, достигшие 16-летнего возраста и зарегистрированные в областном центре.