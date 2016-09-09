В день выборов 20 счастливчиков получат новые автомобили

«Мы уже приобрели 20 автомобилей „Лада Гранта“ в базовой комплектации. В призовой фонд вошли машины разных цветов — бежевые, белые, серебристые и даже одна ярко-красная машина цвета „Пламя“. Полюбоваться на наши призы можно в торговых центрах „Гудвин“ и „Кристалл“. Приходите на наш праздник!», — прокомментировали предстоящее мероприятие представители фонда.