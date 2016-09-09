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В день выборов 20 счастливчиков получат новые автомобили

9 сентября 2016, 13:52
Двадцать новых автомобилей «Лада Гранта» смогут выиграть жители Тюмени на фестивале «Золотая осень».
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Тюмень

Двадцать новых автомобилей «Лада Гранта» смогут выиграть жители Тюмени на фестивале «Золотая осень».

Как рассказали корреспондентам NashGorod.ru в Благотворительном фонде развития города Тюмени, розыгрыш машин состоится 18 сентября. Удачливые горожане смогут стать обладателями автомобиля.

«Мы уже приобрели 20 автомобилей „Лада Гранта“ в базовой комплектации. В призовой фонд вошли машины разных цветов — бежевые, белые, серебристые и даже одна ярко-красная машина цвета „Пламя“. Полюбоваться на наши призы можно в торговых центрах „Гудвин“ и „Кристалл“. Приходите на наш праздник!», — прокомментировали предстоящее мероприятие представители фонда.

Как сообщалось ранее, кроме автомобилей на фестивале «Золотая осень» будут разыграны четыре однокомнатные квартиры, а также 350 тысяч других призов.

Участвовать в розыгрыше смогут лица, достигшие 16-летнего возраста и зарегистрированные в областном центре.

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