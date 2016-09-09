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Посетителей торговых центров призовут не пить

9 сентября 2016, 12:32
В рамках Всероссийского дня трезвости, который отмечается 11 сентября, в тюменских торговых центрах, начиная с субботы, 10 сентября, пройдут массовые профилактические мероприятия под общим названием «Сделай правильный выбор!».

У горожан будет возможность принять участие в социологическом опросе, оставить свой аргумент против пьянства на специально подготовленном стенде, поучаствовать в работе спортивных площадок и творческих мастер-классов, а также в викторине, сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Среди посетителей будут распространяться профилактические листовки «Пить? Или не пить?».

Также в рамках Всероссийского дня трезвости до конца сентября в учреждениях отрасли спорта и молодежной политики пройдут профилактические мероприятия с несовершеннолетними «Похититель рассудка». Воспитанникам учреждений расскажут о воздействии алкоголя на организм человека, а также развеют заблуждения и мифы, связанные с употреблением алкоголя. Акции продлятся до конца месяца и завершатся 30 сентября.

Напомним, сегодня и завтра церковно-общественное движение «Общее дело» проведет свой Областной праздник трезвости. Цель акции — показать горожанам, что можно веселиться и без алкоголя. В сквере Депутатов завтра, 10 сентября, состоится праздничный концерт.

#Новости#Алкоголь#Праздники#Алексей#Общество
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