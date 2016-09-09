Посетителей торговых центров призовут не пить

У горожан будет возможность принять участие в социологическом опросе, оставить свой аргумент против пьянства на специально подготовленном стенде, поучаствовать в работе спортивных площадок и творческих мастер-классов, а также в викторине, сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Среди посетителей будут распространяться профилактические листовки «Пить? Или не пить?».