Посетителей торговых центров призовут не пить

У горожан будет возможность принять участие в социологическом опросе, оставить свой аргумент против пьянства на специально подготовленном стенде, поучаствовать в работе спортивных площадок и творческих мастер-классов, а также в викторине, сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Среди посетителей будут распространяться профилактические листовки «Пить? Или не пить?».
Также в рамках Всероссийского дня трезвости до конца сентября в учреждениях отрасли спорта и молодежной политики пройдут профилактические мероприятия с несовершеннолетними «Похититель рассудка». Воспитанникам учреждений расскажут о воздействии алкоголя на организм человека, а также развеют заблуждения и мифы, связанные с употреблением алкоголя. Акции продлятся до конца месяца и завершатся 30 сентября.
Напомним, сегодня и завтра церковно-общественное движение «Общее дело» проведет свой Областной праздник трезвости. Цель акции — показать горожанам, что можно веселиться и без алкоголя. В сквере Депутатов завтра, 10 сентября, состоится праздничный концерт.