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Полиция опубликовала фотографии с места трагедии на Республики

9 сентября 2016, 15:06
Тюменские автоинспекторы опубликовали кадры с места трагедии, произошедшей накануне, 8 сентября, на остановке «Набережная» в Тюмени. Транспортным средством, лишившим жизни одного из пассажиров и серьезно травмировавшим другого, оказался автобус НефАЗ, принадлежащий частной компании-перевозчику.

Тюменские автоинспекторы опубликовали кадры с места трагедии, произошедшей накануне, 8 сентября, на остановке «Набережная». Транспортным средством, лишившим жизни одного из пассажиров и серьезно травмировавшим другого, оказался автобус НефАЗ, принадлежащий частной компании-перевозчику.

Напомним, резонансное ДТП с участием общественного транспорта произошло в четверг на улице Республики. По неустановленным причинам автобус начал движение с открытыми дверьми, что привело к падению из салона на тротуар двух пожилых пассажиров. Позже одна из пострадавших, 88-летняя женщина, скончалась в больнице. За жизнь 81-летнего мужчины борются врачи.

Также автоинспекторы запланировали провести совещание руководителей всех тюменских предприятий общественного транспорта. В рамках встречи правозащитники, юристы, транспортники и руководители надзорных ведомств выскажут свою точку зрения на решение проблемы безопасности пассажирских перевозок.

#Новости#Транспорт#Евгений#Общество
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