Полиция опубликовала фотографии с места трагедии на Республики

Напомним, резонансное ДТП с участием общественного транспорта произошло в четверг на улице Республики. По неустановленным причинам автобус начал движение с открытыми дверьми, что привело к падению из салона на тротуар двух пожилых пассажиров. Позже одна из пострадавших, 88-летняя женщина, скончалась в больнице. За жизнь 81-летнего мужчины борются врачи.