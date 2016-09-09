Платную трассу в Тюмени построят на деньги дальнобойщиков?

«Во-первых, хотелось напомнить, что мы изначально выступали против данной коррупционной системы (против „Платона“ — прим. ред.). В России уже много лет существует выверенная схема взимания платы за пользование дорогами — она заключается в обложении собственников машин транспортным налогом и включении в стоимость дизельного топлива акцизов. Мы исправно платили за эксплуатацию дорог и были готовы оплачивать их износ и дальше, однако в определенный момент собираемых денег государству оказалось недостаточно. Казалось бы, можно увеличить существующие налоговые ставки и компенсировать дефицит бюджета, однако вместо этого был создан „Платон“ — избыточная, усложненная система, переданная на откуп частному лицу», — рассказал один из учредителей ассоциации Владимир Ардашов.