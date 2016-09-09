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Платную трассу в Тюмени построят на деньги дальнобойщиков?

9 сентября 2016, 17:47
Правительство Тюменской области подало в «Росавтодор» заявку на финансирование строительства завершающего участка объездной дороги. Вместе с тем, профессионалы отрасли грузоперевозок критически восприняли эту новость. В частности, дальнобойщиков возмутило, что построенная на деньги «Платона» трасса будет платной.

Сведения о том, что региональные власти обратились в «Росавтодор» с просьбой направить часть средств, собранных системой «Платон», на строительство объездной дороги, появилась накануне, 8 сентября. Как сообщается в пресс-релизе правительства области, речь идет о строительстве завершающего пускового комплекса Восточного обхода города, который призван соединить федеральную и региональную дороги в направлении поселков Боровский, Винзили и Богандинский.

Предполагается, что в случае получения федеральных средств возведение участка трассы объездной дороги начнется уже в конце 2017 года и завершится к 2020 году. В соответствии с условиями приема заявок, дорога будет построена в рамках государственно-частного партнерства. Доля федеральных средств в случае одобрения проекта составит порядка 50% от его стоимости, инвестор внесет порядка 15% от стоимости строительства дороги. Остальные средства будут направлены из областного бюджета.

Вместе с тем, идею областного правительства не одобрили тюменские дальнобойщики. Представители ассоциации грузоперевозчиков и водителей-профессионалов назвали решение направить деньги «Платона» на строительство платной трассы «граничащим с абсурдом».

«Во-первых, хотелось напомнить, что мы изначально выступали против данной коррупционной системы (против „Платона“ — прим. ред.). В России уже много лет существует выверенная схема взимания платы за пользование дорогами — она заключается в обложении собственников машин транспортным налогом и включении в стоимость дизельного топлива акцизов. Мы исправно платили за эксплуатацию дорог и были готовы оплачивать их износ и дальше, однако в определенный момент собираемых денег государству оказалось недостаточно. Казалось бы, можно увеличить существующие налоговые ставки и компенсировать дефицит бюджета, однако вместо этого был создан „Платон“ — избыточная, усложненная система, переданная на откуп частному лицу», — рассказал один из учредителей ассоциации Владимир Ардашов.

«Когда речь заходит о финансировании дорожного строительства, власть выпячивает тот факт, что деньги собраны за счет „Платона“. При этом замалчивается и то, что финансы выделяются не со счета оператора системы, а из госбюджета, и то, что собрать те же самые деньги можно было без помощи частных лиц», — добавил он.

«На наши деньги хотят построить трассу, за пользование которой мы будем вынуждены платить», — прокомментировал дальнобойщик.

Представители ассоциации также обратили внимание на особенности проекта. Как заметили активисты, единственное обоснование введения платы — использование негосударственных средств. Вместе с тем, по данным дальнобойщиков, затраты на запуск и эксплуатацию системы «Платон» несоизмеримо больше тех средств, которые внесет частный инвестор. «Так может, стоит отказаться от „Платона“ использовать освободившиеся резервы?», — задаются вопросом водители.

«Отдельно хотелось бы указать на то, что альтернативный объезд платного участка хотят организовать по улицам Монтажников и Федюнинского. Мы считаем, что это негативно скажется на экологии спальных районов и серьезно ухудшит и без того сложную транспортную обстановку в Восточном округе», — добавил Владимир Ардашов.

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