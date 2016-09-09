На границе задержали девушку с психоактивными веществами

Полицейские задержали девушку, пытавшуюся незаконно пересечь государственную границу с набором психоактивных веществ. Неподалеку от деревни Ельцово Казанского района была задержана гражданка Казахстана, которая незаконно пересекла государственную границу РФ. Кроме того, как установили стражи правопорядка, девушка, долгое время потребляющая психоактивные вещества, пронесла с собой набор сильнодействующих препаратов и пыталась доехать к сестре в Ишим.