На границе задержали девушку с психоактивными веществами

Полицейские задержали девушку, пытавшуюся незаконно пересечь государственную границу с набором психоактивных веществ. Неподалеку от деревни Ельцово Казанского района была задержана гражданка Казахстана, которая незаконно пересекла государственную границу РФ. Кроме того, как установили стражи правопорядка, девушка, долгое время потребляющая психоактивные вещества, пронесла с собой набор сильнодействующих препаратов и пыталась доехать к сестре в Ишим.
В присутствии понятых полицейские обнаружили у женщины сильнодействующий психотропный препарат, сходный по своему действию с морфином. Кроме этого, она пыталась пронести через границу сильнодействующее седативное средство, немедицинский оборот которого на территории России запрещен.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза, либо Государственную границу РФ, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых и радиоактивных веществ». В Уголовном Кодексе Российской Федерации за совершение данного преступления предусмотрено до 7 лет лишения свободы.