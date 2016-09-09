Хирурги в Тюмени спасли жизнь недоношенному младенцу с патологией пищевода

Сложнейшую операцию по коррекции атрезии пищевода выполнили хирурги Михаил Аксельров, Татьяна Сергиенко и Сергей Кострыгин. Она прошла в два этапа. Сначала врачи разъединили между собой пищевод и трахею, удалив свищ, и закрепили сегменты пищевода в натянутом состоянии. После того, как части пищевода «подросли» до нужного размера, хирурги выполнили торакоскопическую пластику — соединили верхнюю и нижнюю части пищевода в единое целое и тем самым восстановили его проходимость.