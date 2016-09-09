Хирурги в Тюмени спасли жизнь недоношенному младенцу с патологией пищевода

При этом пороке пищевод прерывается и не соединяется с желудком: нижняя его часть чаще всего соединяется с трахеей, а верхняя заканчивается слепо. Патология представляла серьезную угрозу для жизни маленького пациента и требовала скорейшего медицинского вмешательства.
Как рассказали в ОКБ№ 2, ситуация осложнялась тем, что расстояние между сегментами пищевода составляло около 5 сантиметров. Среди специалистов это называется непреодолимым диастазом, когда просто взять и соединить части пищевода в единое целое невозможно. Удлинить сегменты пищевода засчет собственных тканей желудочно-кишечного тракта ребенка также не представлялось возможным: он родился недоношенным и со множественными пороками развития.
Чтобы спасти малыша, хирурги решились впервые эндоскопически применить метод Джона Эдварда Фокера, который заключается в «выращивании» пищевода путем его вытяжения. Ранее хирургическое лечение этого заболевания проводилось открытым путем.
«Уровень подготовки реанимационной службы и хирургов, их опыт выполнения лапароскопических и торакоскопических процедур у детей периода новорождённости, наличие современного оборудования — эндоскопических камер высокого разрешения и микроинструментов для видеоэндоскопии — позволили нам выполнить хирургическое вмешательство, ранее казавшееся сложным и недостижимым», — отметил заведующий отделением плановой хирургии детского стационара Михаил Аксельров.
Сложнейшую операцию по коррекции атрезии пищевода выполнили хирурги Михаил Аксельров, Татьяна Сергиенко и Сергей Кострыгин. Она прошла в два этапа. Сначала врачи разъединили между собой пищевод и трахею, удалив свищ, и закрепили сегменты пищевода в натянутом состоянии. После того, как части пищевода «подросли» до нужного размера, хирурги выполнили торакоскопическую пластику — соединили верхнюю и нижнюю части пищевода в единое целое и тем самым восстановили его проходимость.
Через десять дней после второй операции врачи провели рентгенологическое исследование для оценки качества соединения пищевода. Результат работы оказался положительным, и малыша перевели на естественное питание через рот. До этого пища поступала через специальный зонд непосредственно в желудок. В настоящее время ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии.