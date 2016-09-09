Доходы россиян по итогам года упадут сильнее, чем планировалось

Согласно данным Росстата, доходы граждан России падают уже 21 месяц подряд. В Тюменской области ситуация несколько стабильнее: по итогам первого полугодия заработок жителей региона перекрывает расходы, однако, совсем не намного. Среднемесячная заработная плата по югу области, согласно официальным данным, составила 37 097 рублей и выросла на 6,5% по сравнению с прошлым полугодием.