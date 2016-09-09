Доходы россиян по итогам года упадут сильнее, чем планировалось

За 2015 год в среднем зарплата в реальном выражении уменьшилась на 9,5% по сравнению с 2014 годом, сообщает агентство «Интерфакс».
Реальная заработная плата определяется размером номинальной заработной платы и уровнем цен, а также налогов, выплачиваемых из заработной платы. Реальная заработная плата уменьшается при наличии инфляции, если инфляция не компенсируется индексацией заработной платы.
Реальные располагаемые доходы — это доходы населения за вычетом обязательных платежей — прежде всего налогов, и при этом пересчитанные с учетом инфляции.
По словам Тремасова, вслед за стабилизацией реальных зарплат потребительский спрос также пойдет вверх. Как ожидают в экономическом ведомстве, оборот розничной торговли сократится в текущем году на 4,2–4,4%.
Между тем, согласно прогнозу Министерства, данному в мае текущего года, падение заработка россиян по оптимистическому сценарию должно было составить 2,8 процента. Консервативный анализ предполагал падение на уровне пяти процентов.
Согласно данным Росстата, доходы граждан России падают уже 21 месяц подряд. В Тюменской области ситуация несколько стабильнее: по итогам первого полугодия заработок жителей региона перекрывает расходы, однако, совсем не намного. Среднемесячная заработная плата по югу области, согласно официальным данным, составила 37 097 рублей и выросла на 6,5% по сравнению с прошлым полугодием.