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До начала 2017 года в «Ямальском-2» начнут строить школу

9 сентября 2016, 15:26
В микрорайоне «Ямальский-2» скоро начнутся работы по созданию социальной инфраструктуры. Проектирование уже почти завершено.

Ямальцы переживают, что у них в микрорайонах нет необходимых для полноценной жизни объектов. Накануне губернатор Тюменской области Владимир Якушев затронул эту тему. Он заверил северян, что школа, детский сад и поликлиника в микрорайоне «Ямальский-2» областной столицы будут.

«Об этом было публично объявлено, и мы продолжаем работу, — пообещал глава региона. — Готовится проектно-сметная документация. Пакет по школе находится в Минстрое на согласовании, и я уверен, скоро этот вопрос будет решен. На строительную площадку мы планируем выйти еще до 1 января».

Возведение больницы и детского сада на 360 мест — по одному из самых больших и уже «обкатанных» в Тюмени проектов — начнется в первом квартале 2017 года, уточнил губернатор.

«Все, что было заявлено по объектам социальной сферы, двигается. Продолжаются работы и по транспортной инфраструктуре микрорайона. Часть подъездных путей уже была сделана этим летом. По остальным готова проектно-сметная документация и следующим летом мы их закончим. Тогда же решим вопросы и с автобусным сообщением. В 2017 году у жителей снимем проблемы, связанные с комфортным проживанием в „Ямальском-2“ города Тюмени», — пояснил он.

#Новости#Тюменская область#Ямальский-2 микрорайон#Школы#Губернатор#Недвижимость#Марина#Общество
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