До начала 2017 года в «Ямальском-2» начнут строить школу

«Все, что было заявлено по объектам социальной сферы, двигается. Продолжаются работы и по транспортной инфраструктуре микрорайона. Часть подъездных путей уже была сделана этим летом. По остальным готова проектно-сметная документация и следующим летом мы их закончим. Тогда же решим вопросы и с автобусным сообщением. В 2017 году у жителей снимем проблемы, связанные с комфортным проживанием в „Ямальском-2“ города Тюмени», — пояснил он.