10 сентября в Тюмени — «сухой закон»

Как сообщает департамент потребительского рынка администрации города, продавать алкогольную продукцию можно будет только на разлив в местах общепита, где покупатели употребляют его на месте. Это условие продажи алкогольной продукции не распространяется на розничную продажу в торговых объектах, расположенных вне жилых домов на расстоянии более 300 метров от ближайшего жилого дома. Данное расстояние рассчитывается путем определения ближайшего расстояния от входа для посетителей в торговый объект до жилого дома по прямой линии.