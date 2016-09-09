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10 сентября в Тюмени — «сухой закон»

9 сентября 2016, 10:36
В Тюмени завтра, 10 сентября, будет действовать запрет на продажу алкоголя. Ограничение установлено в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных V областному празднику трезвости.

Как сообщает департамент потребительского рынка администрации города, продавать алкогольную продукцию можно будет только на разлив в местах общепита, где покупатели употребляют его на месте. Это условие продажи алкогольной продукции не распространяется на розничную продажу в торговых объектах, расположенных вне жилых домов на расстоянии более 300 метров от ближайшего жилого дома. Данное расстояние рассчитывается путем определения ближайшего расстояния от входа для посетителей в торговый объект до жилого дома по прямой линии.

Таким образом, в субботу розничная продажа алкогольной продукции возможна только внутри ресторанов, кафе, баров, закусочных, кулинарий и других объектов общественного питания. Продажа алкогольной продукции на вынос расценивается как незаконная. Виновные в нарушениях перечисленных запретов будут привлекаться к ответственности органами внутренних дел.

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