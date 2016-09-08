В Тюмени задержали подозреваемого в краже из автомобиля

В результате реализованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого, им оказался нигде официально не трудоустроенный житель областного центра 1984 года рождения. Со слов злоумышленника, он, через незапертую дверь автомобиля, похитил набор инструментов и домкрат, на общую сумму около 4 000 рублей.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.