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В Тюмени задержали подозреваемого в краже из автомобиля

8 сентября 2016, 15:58
Накануне, 7 августа в отдел городской полиции № 7 тюменец сообщенил о краже имущества. На место направили следственно-оперативную группу. Сотрудники полиции провели все необходимые следственные действия и наметили возможные пути отхода злоумышленника.
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УМВД

В результате реализованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого, им оказался нигде официально не трудоустроенный житель областного центра 1984 года рождения. Со слов злоумышленника, он, через незапертую дверь автомобиля, похитил набор инструментов и домкрат, на общую сумму около 4 000 рублей.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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