В Тюмени задержали подозреваемого в краже из автомобиля

В результате реализованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого, им оказался нигде официально не трудоустроенный житель областного центра 1984 года рождения. Со слов злоумышленника, он, через незапертую дверь автомобиля, похитил набор инструментов и домкрат, на общую сумму около 4 000 рублей.