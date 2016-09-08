Тюменцы могут помочь с донорством костного мозга

После этого пробирки с кровью отправятся в лабораторию тканевого типирования Санкт-Петербурга. Там будет определен уникальный состав генов, данные будут внесены в базу и у каждого потенциального донора появится шанс спасти жизнь тяжелобольного человека. Донорство костного мозга — безвредная и абсолютно безопасная процедура.