Тюменцы могут помочь с донорством костного мозга

Координационный центр развития молодежного волонтерского движения Тюменской области совместно с CMD Центр молекулярной диагностики проведет сбор крови потенциальных доноров накануне Всемирного дня донора костного мозга, который отмечается 17 сентября.
Присоединиться к Национальному регистру доноров костного мозга имени Васи Перевощикова может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий серьезных заболеваний, сообщают в пресс-службе Дворца спорта и творчества «Пионер».
Сбор будет проходить 16 сентября с 07.30 до 19.30 и 17 сентября с 07.30 до 18.30 по адресу: ул. Малыгина, дом 49/4, тел.: 8 (3452) 500–385. Добровольцам необходимо сдать 9 миллиграммов крови из вены и заполнить анкету потенциального донора.
После этого пробирки с кровью отправятся в лабораторию тканевого типирования Санкт-Петербурга. Там будет определен уникальный состав генов, данные будут внесены в базу и у каждого потенциального донора появится шанс спасти жизнь тяжелобольного человека. Донорство костного мозга — безвредная и абсолютно безопасная процедура.
Отметим, что подобные акции проходят в Тюмени достаточно регулярно. Последняя состоялась в начале июня. В настоящее время проведено несколько успешных пересадок от тюменских доноров.