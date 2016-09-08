Тюменка украла около 300 тыс. рублей, предназначенных сиротам

В мае 2014 года у сироты родился сын. Мошенница решила воспользоваться и этим обстоятельством. С поддельным паспортом она обратилась в ЗАГС и получила на сына сироты повторное свидетельство о рождении. После этого аферистка в сентябре 2014 года вновь обратилась в Центр по предоставлению мер социальной поддержки с заявлением о выплате ей единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, адресного социального пособия.