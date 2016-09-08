Тюменка украла около 300 тыс. рублей, предназначенных сиротам

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в 2013 году Шибаева, проживавшая в съемном частном доме в Тюмени с малолетней дочерью, познакомилась с девушкой-сиротой из Тобольска, которой негде было жить. Шибаева пустила ее к себе на съемное жилье, обещая не брать денег за проживание.
При этом Шибаева знала, что сироты имеют право на возмещение расходов по найму жилых помещений от государства. Воспользовавшись внешним сходством с квартиранткой, Шибаева в ноябре 2013 года от ее имени обратилась в Центр по предоставлению мер социальной поддержки населению с заявлением о возмещении расходов по найму помещения, предъявив похищенный паспорт сироты и подложный договор аренды жилого помещения.
С ноября 2013 года по март 2014 года аферистка похитила из бюджета области принадлежащие департаменту социального развития денежные средства в размере 36 тыс. рублей, которые ей были перечислены в счет возмещения затрат по найму помещения.
В декабре 2013 года Шибаева решила получить новый паспорт на сироту, но уже с ее собственной фотографией. От имени девушки она обратилась в миграционную службу с заявлением об утере паспорта, предоставив свое фото и похищенное у сироты свидетельство о рождении.
Получив новый паспорт, Шибаева снова обратилась в Центр по предоставлению мер социальной поддержки населению с заявлением о возмещении расходов по найму жилого помещения.
В период с июня 2014 года по сентябрь 2015 года она получила от департамента социального развития еще более 140 тыс. рублей.
В мае 2014 года у сироты родился сын. Мошенница решила воспользоваться и этим обстоятельством. С поддельным паспортом она обратилась в ЗАГС и получила на сына сироты повторное свидетельство о рождении. После этого аферистка в сентябре 2014 года вновь обратилась в Центр по предоставлению мер социальной поддержки с заявлением о выплате ей единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, адресного социального пособия.
Всего Шибаевой было незаконно получено в качестве пособий более 67 тыс. рублей.
В августе 2014 года Шибаева, зная о том, что дети-сироты имеют право на получение социальных выплат при обучении, подала от имени сироты заявление о зачислении ее в Тюменский колледж водного транспорта и в течение пяти месяцев получила от департамента образования и науки области более 50 тыс. рублей в качестве компенсаций на питание и обмундирование.
В январе 2015 года Шибаева написала заявление об отчислении ее из учебного учреждения, поскольку на занятия она не ходила.
Всего из областного и федерального бюджета аферисткой в общей сложности было похищено более 295 тыс. рублей.
Кроме того, в декабре 2015 года Шибаева, находясь в Центре помощи семьи и детям в Тюмени, похитила из раздевалки чужую норковую шубу стоимостью 100 тыс. рублей, которую продала, а деньги потратила на свои нужды.
Суд, рассмотрев дело, приговорил Шибаеву к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших и взыскал с осужденной всю сумму причиненного ущерба.