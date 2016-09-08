Тюменец утаил от государства более 26 миллионов рублей

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «СеверЭнерго». Он подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 199 УК РФ, то есть уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
По версии следствия, тюменец 1976 года рождения, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «СеверЭнерго», отражал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о не имевших места в действительности финансово-хозяйственных взаимоотношениях возглавляемой им фирмы с контрагентами, занижая налоговую базу по налогам на добавленную стоимость за 2012–2013 годы. В результате он уклонился от уплаты указанного налога с организации на общую сумму свыше 26 миллионов рублей, что является крупным размером.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки, проведенной ИФНС России по Тюмени и результаты оперативно-розыскной деятельности. Следствием выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.