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Тюменец утаил от государства более 26 миллионов рублей

8 сентября 2016, 17:34
В Тюмени заведено уголовное дело на руководителя общества с ограниченной ответственностью. Директора компании «СеверЭнерго» подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «СеверЭнерго». Он подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 199 УК РФ, то есть уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, тюменец 1976 года рождения, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «СеверЭнерго», отражал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о не имевших места в действительности финансово-хозяйственных взаимоотношениях возглавляемой им фирмы с контрагентами, занижая налоговую базу по налогам на добавленную стоимость за 2012–2013 годы. В результате он уклонился от уплаты указанного налога с организации на общую сумму свыше 26 миллионов рублей, что является крупным размером.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки, проведенной ИФНС России по Тюмени и результаты оперативно-розыскной деятельности. Следствием выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Следственный комитет#Уклонение от уплаты налогов#Коля#Общество
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