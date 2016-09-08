Тюменец утаил от государства более 26 миллионов рублей

По версии следствия, тюменец 1976 года рождения, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «СеверЭнерго», отражал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о не имевших места в действительности финансово-хозяйственных взаимоотношениях возглавляемой им фирмы с контрагентами, занижая налоговую базу по налогам на добавленную стоимость за 2012–2013 годы. В результате он уклонился от уплаты указанного налога с организации на общую сумму свыше 26 миллионов рублей, что является крупным размером.