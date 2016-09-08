«Тюмень Водоканал» просит тюменцев не кидать ватные палочки в унитаз

Первая очередь очистных сооружений канализации города Тюмени была запущена в эксплуатацию в 1973 году, в районе деревни Букино, они пришли на смену простейшим очистным сооружениям канализации, которые до этого находились около современной ТЭЦ-1. В связи с перебоями в финансировании строительства в советские годы, первоначальный проект в ходе его реализации претерпел изменения, в итоге, одна часть сооружений так и не была построена, другая претерпела изменения.
Проектом любых очистных сооружений канализации рассчитывается, какого состава канализационный стоки должны поступать на сооружения, поэтому, если предприятие, сбрасывающее свои сточные воды в систему центральной канализации этот состав соблюсти не способно, оно должно иметь локальные очистные сооружения канализации, либо будет обязано вносить плату за негативное влияние на сети и нарушение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.
«С годами меняется культура потребления, например, появляются новые образцы бытовой химии, имеющие в своем составе вещества, которые могут оказывать влияние на очистку канализационных стоков, да и не все предприятия, сбрасывающие свои сточные воды в системы городской канализации соблюдают установленные нормативы, — сообщает руководитель пресс-службы „Росводоканал Тюмень“ Иван Камельских. — Естественно, нам приходится вносить корректировки в технологический цикл работы сооружений, чтобы добиться нормативного качества канализационных стоков, иногда это в том числе требует и строительства дополнительных стадий очистки, а это уже серьезные капитальные затраты».
Сейчас тюменский Водоканал реализует долгосрочную программу по перевооружению очистных сооружений канализации. К примеру, в этом году, в цехе решеток, который обеспечивает очистку канализационных стоков от мусора, установят современную ступенчатую решетку. Она позволит более эффективно улавливать и удалять мусор.
Одна из проблем — это ватные палочки, которые проскакивают через решетки и их потом приходится вылавливать на других стадиях очистки.
«Проблема с мусором в канализационных стоках крайне актуальна, он не должен попадать в систему канализации, которая предусмотрена под отведение и очистку только жидких бытовых отходов жизнедеятельности человека, тем не менее, только в цехе решето ежесуточно отсеивается более тонны мусора, — продолжает Иван Камельских, — одна из проблем — это ватные палочки, которые проскакивают через решетки и их потом приходится вылавливать на других стадиях очистки».
Новое оборудование, в том числе призвано помочь с решением этой проблемы. В этом году экспериментально заменят одну из решеток, а также проведут капитальный ремонт железобетонных конструкций подводящих каналов.
Уже завершены работы по замене оборудования в цехе механического обезвоживания осадка, на этом этапе, осадок, остающийся в результате очистки канализационных стоков максимально осушают, чтобы сократить его объём для более эффективной последующей утилизации.
— Мы заменили один из двух установленных декантеров, это современный и более эффективный вариант оборудования. В том числе, при равной со своим предшественником производительности, он потребляет более чем в два раза меньше электроэнергии, — говорит начальник очистных сооружений канализации «Тюмень Водоканал» Евгений Пугачёв. — Любое устанавливаемое сейчас оборудование проходит оценку с точки зрения качества, надёжности, цены, эксплуатационных затрат, срока службы, потребления электроэнергии и других параметров. Это позволяет нам выбирать наиболее качественное и эффективное оборудование.
По этому же принципу сейчас проводится и капитальный ремонт одного первичного и одного вторичного отстойников — здесь помимо восстановления железобетонных конструкция будет заменено и всё оборудование.
В этом году тюменский водоканал планирует провести плановую замену ламп на станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод.
«Вместо обычной конструкционной стали сейчас мы применяем низко коррозионную, претерпел изменения и сам скребковый механизм, он позволит более эффективно собирать и откачивать осадок и активный ил», — добавляет Евгений Пугачёв.
На стадии биологической очистке сточной воды продолжаются работы, начатые еще в прошлом году — на очередной секции ведется замена аэрационной системы, обеспечивающей насыщение канализационных стоков кислородом для жизнедеятельности микроорганизмов, обеспечивающих очистку стоков от органических соединений. Также в этом году тюменский водоканал планирует провести плановую замену ламп на станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод.
«Планом снижения сброса предусмотрен еще целый перечень мероприятий по перевооружению и совершенствованию очистных сооружений канализации города Тюмени, они позволят еще более повысить качество очистки канализационных стоков и надёжность работы сооружений», — резюмирует Пугачёв.