«Тюмень Водоканал» просит тюменцев не кидать ватные палочки в унитаз

— Мы заменили один из двух установленных декантеров, это современный и более эффективный вариант оборудования. В том числе, при равной со своим предшественником производительности, он потребляет более чем в два раза меньше электроэнергии, — говорит начальник очистных сооружений канализации «Тюмень Водоканал» Евгений Пугачёв. — Любое устанавливаемое сейчас оборудование проходит оценку с точки зрения качества, надёжности, цены, эксплуатационных затрат, срока службы, потребления электроэнергии и других параметров. Это позволяет нам выбирать наиболее качественное и эффективное оборудование.