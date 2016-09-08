Шайка грабителей нападала на проституток и сутенеров

По данным следствия, в начале декабря 2015 года один из обвиняемых, 1991 года рождения, ранее неоднократно судимый за преступления против собственности, решил совершать разбойные нападения на женщин, оказывающих интимные услуги за вознаграждение, а также их сутенеров. Понимая, что действовать в одиночку он не сможет, обвиняемый поделился своими планами со знакомыми, и предложил им присоединиться, на что те согласились.