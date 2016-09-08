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Шайка грабителей нападала на проституток и сутенеров

8 сентября 2016, 15:38
В Тюмени будут судить шестерых местных жителей, трое из которых не достигли возраста совершеннолетия. Жажда легкой наживы толкнула молодых людей на занятие разбоем. Жертвами криминальной компании становились девушки, оказывающие интимные услуги.

Как сообщил источник в СК РФ, на днях завершилось расследование уголовного дела в отношении молодых людей, объединившихся в настоящую шайку, грабившую проституток. Всем участникам группы предъявили обвинение по различным частям статьи 162 УК РФ - разбой.

По данным следствия, в начале декабря 2015 года один из обвиняемых, 1991 года рождения, ранее неоднократно судимый за преступления против собственности, решил совершать разбойные нападения на женщин, оказывающих интимные услуги за вознаграждение, а также их сутенеров. Понимая, что действовать в одиночку он не сможет, обвиняемый поделился своими планами со знакомыми, и предложил им присоединиться, на что те согласились.

Согласно разработанному плану, один из обвиняемых искал контакты проституток в интернете и договаривался о встрече на их территории. В назначенное время он заходил в квартиру под видом клиента, оценивал обстановку и под предлогом отказа от услуг выходил. Когда дверь открывалась, в помещение врывались подельники, нападавшие на находящихся внутри лиц. Угрожая ножом и бейсбольной битой, разбойники забирали у потерпевших деньги, телефоны и другие ценности.

Пользуясь этим сценарием, преступники в декабре 2015 года совершили два разбойных нападения на проституток и их сутенеров. Наживой негодяев стали деньги и имущество на сумму более 63 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, после чего материалы направят в суд.

#Новости#Разбой#Следственный комитет#Евгений#Происшествия
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