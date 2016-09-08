Шайка грабителей нападала на проституток и сутенеров

Как сообщил источник в СК РФ, на днях завершилось расследование уголовного дела в отношении молодых людей, объединившихся в настоящую шайку, грабившую проституток. Всем участникам группы предъявили обвинение по различным частям статьи 162 УК РФ - разбой.
По данным следствия, в начале декабря 2015 года один из обвиняемых, 1991 года рождения, ранее неоднократно судимый за преступления против собственности, решил совершать разбойные нападения на женщин, оказывающих интимные услуги за вознаграждение, а также их сутенеров. Понимая, что действовать в одиночку он не сможет, обвиняемый поделился своими планами со знакомыми, и предложил им присоединиться, на что те согласились.
Согласно разработанному плану, один из обвиняемых искал контакты проституток в интернете и договаривался о встрече на их территории. В назначенное время он заходил в квартиру под видом клиента, оценивал обстановку и под предлогом отказа от услуг выходил. Когда дверь открывалась, в помещение врывались подельники, нападавшие на находящихся внутри лиц. Угрожая ножом и бейсбольной битой, разбойники забирали у потерпевших деньги, телефоны и другие ценности.
Пользуясь этим сценарием, преступники в декабре 2015 года совершили два разбойных нападения на проституток и их сутенеров. Наживой негодяев стали деньги и имущество на сумму более 63 тысяч рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, после чего материалы направят в суд.