Новые выгодные возможности для клиентов Дом.ru Бизнес

Федеральный телеком-оператор Дом.ru Бизнес проанализировал возможности, которые предоставляет использование Облачной телефонии в сочетании с софтфонами.
Софтфон — это программное обеспечение для совершения голосовых вызовов, которое устанавливается на компьютер или мобильное устройство, заменяя стационарный телефон и голосовой шлюз. При установке на планшет или смартфон софтфон может заменить привычный мобильный телефон, а клиент Облачной телефонии имеет возможность оставаться на связи в любой точке мира при наличии доступа в интернет со статическим IP-адресом.
Возможность использования софтфона с Облачной телефонией у клиентов Дом.ru Бизнес появилась в мае 2016 года. По результатам четырех месяцев работы услуги, 76% клиентов, использующих софтфоны, составили представители малого бизнеса с численностью персонала до 10 человек. Экономия таких компаний, получаемая при подключении софтфонов вместо традиционных решений, составляет до 16 тыс. руб. Еще 24% — компании со штатом до 50 человек. В данном случае экономия на оборудовании может доходить до 100 тысяч рублей.
Пользователям софтфонов доступны все преимущества Облачной телефонии Дом.ru Бизнес — веб-портал для управления услугой, возможность бесплатного общения с другими сотрудниками компании по коротким внутренним номерам, запись разговоров, голосовое меню и т.д. Также клиентам оператора, использующим Облачную телефонию с софтфоном, доступны все направления вызовов, а тарификация разговоров происходит по тарифам «домашнего» региона.
Кроме того, с 1 сентября 2016 года клиентам оператора стал доступен новый тарифный план Облачной телефонии. Подключение по тарифу «Старт+» стоит 490 рублей в месяц. В тариф входят 2 внешних городских номера и 4 внутренних, а также маршрутизация звонков, голосовое меню, статистика и мониторинг, отправка и прием факсов, запись разговоров, облачное хранилище, голосовая почта, мелодия во время ожидания или перевода, а также возможность настройки «черных» и «белых» списков.