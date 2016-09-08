Новые выгодные возможности для клиентов Дом.ru Бизнес

Возможность использования софтфона с Облачной телефонией у клиентов Дом.ru Бизнес появилась в мае 2016 года. По результатам четырех месяцев работы услуги, 76% клиентов, использующих софтфоны, составили представители малого бизнеса с численностью персонала до 10 человек. Экономия таких компаний, получаемая при подключении софтфонов вместо традиционных решений, составляет до 16 тыс. руб. Еще 24% — компании со штатом до 50 человек. В данном случае экономия на оборудовании может доходить до 100 тысяч рублей.