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«Лето в Тобольском кремле» попало в финал Национальной туристической премии

8 сентября 2016, 08:42
Тюменская филармония, ежегодный организатор традиционного фестиваля «Лето в Тобольском Кремле», приняла участие в конкурсе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов. В результате Фестиваль вошел в список «Лучших туристических событий в области культуры».
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Туризм

Летний фестиваль, по традиции, прошёл в Тобольске в восьмой раз, сообщают в пресс-службе Тюменской филармонии. Свою историю он ведёт с 2006 года, и всегда собирает более тысячи слушателей под открытым небом на территории Тобольского кремля. На фестиваль собираются любители музыки Тюмени, Тобольска, юга Тюменской области, городов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого национальных округов, а также гости из Свердловской, Омской, Курганской областей.

В концертной программе 2 июля 2016 года приняли участие: Тюменский государственный симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер — Евгений Шестаков), Хоровая капелла Тюменской филармонии (художественный руководитель — Антон Шароев) и звёзды мировой оперы — Вероника Джиоева (сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Михаил Колелишвили (бас), Дмитрий Корчак (тенор).

Как сообщают организаторы, на конкурс было подано 193 проекта из 16 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов.

Лауреаты регионального конкурса — а это 131 проект — примут участие в финале национальной премии Russian Event Awards. Финальные мероприятия пройдут 14–15 сентября в Ульяновске, куда с творческой командировкой отправится кандидат искусствоведения, музыковед, художественный руководитель творческих программ Тюменской филармонии Надежда Коваленко. Надежде Дмитриевне, наряду с другими финалистами, предстоит выступить с презентационной работой и рассказать о фестивале «Лето в Тобольском Кремле». По итогам выступлений будут определены победители Национальной премии.

#Новости#Филармония#Премии#Туризм#Алексей#Культура
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