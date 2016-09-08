«Лето в Тобольском кремле» попало в финал Национальной туристической премии

Летний фестиваль, по традиции, прошёл в Тобольске в восьмой раз, сообщают в пресс-службе Тюменской филармонии. Свою историю он ведёт с 2006 года, и всегда собирает более тысячи слушателей под открытым небом на территории Тобольского кремля. На фестиваль собираются любители музыки Тюмени, Тобольска, юга Тюменской области, городов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого национальных округов, а также гости из Свердловской, Омской, Курганской областей.