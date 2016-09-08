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Калейдоскоп профессий для детей в торговом центре «Солнечный»

8 сентября 2016, 12:11
Детские праздники «Солнечные Выходные» в торговом центре «Солнечный» начали новый учебный год с познания нового! Весь сентябрь вы и ваши дети смогут изучать и знакомиться с разными профессиями и получить диплом профессионала от ТРЦ «Солнечный».
Сюжет
Тюмень

Детские праздники «Солнечные Выходные» в торговом центре «Солнечный» начали новый учебный год с познания нового! Весь сентябрь вы и ваши дети смогут изучать и знакомиться с разными профессиями и получить диплом профессионала от ТРЦ «Солнечный».

Калейдоскоп профессий включается в себя множество направлений — это и школа поворят, танцев и вокала, детективные истории и навыки пожарных спасателей и строителей! Каждый сможет найти именно то, что ему больше по душе!

Ну и конечно же, всем участникам бесплатные фотосессии, сладкая вата и попкорн!

Ознакомиться с подробным расписанием детских праздников и выбрать направление, которое более интересно для посещения вашему ребенку можно в группе malloko в контакте — vk.com/malloko.

#Новости#ТРЦ Солнечный#Тюмень#Марина#Культура
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