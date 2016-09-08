Гараничев, Шипулин и Бабиков без отбора пройдут в сборную по биатлону

На всемирный форум, который в этом году пройдет в Хохфильцене (Австрия), заявлено шестеро спортсменов. Четыре вакансии при этом свободны для атлетов, которые наберут наибольшее количество очков на первых трех этапах Кубка мира. Еще один попадет в заявку в случае успешного выступления на Чемпионате Европы, еще одна кандидатура остается на усмотрение тренерского штаба.
В женской сборной особых условий участия не сделали ни для одной спортсменки, поэтому на первые три этапа Кубка мира попадут только те из них, которые пройдут централизованную подготовку и успешно выступят на контрольных стартах в ноябре. В отношении отбора на Чемпионат мира в Хохфильцене у тренерского штаба женской сборной куда большие полномочия, чем у мужского. На мировой форум попадут спортсменки с наилучшими результатами на первых трех этапах Кубка мира, еще трех отберут тренеры.
Кубок мира по биатлону 2016–2017 года стартует 25 ноября в шведском Эстерсунде. До Нового года спортсмены выступят еще на двух этапах: в Поклюке (Словения) 6–11 декабря, а также в Нове-Место (Чехия) 13–18 декабря.