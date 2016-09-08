Гараничев, Шипулин и Бабиков без отбора пройдут в сборную по биатлону

В женской сборной особых условий участия не сделали ни для одной спортсменки, поэтому на первые три этапа Кубка мира попадут только те из них, которые пройдут централизованную подготовку и успешно выступят на контрольных стартах в ноябре. В отношении отбора на Чемпионат мира в Хохфильцене у тренерского штаба женской сборной куда большие полномочия, чем у мужского. На мировой форум попадут спортсменки с наилучшими результатами на первых трех этапах Кубка мира, еще трех отберут тренеры.