Нетрезвый селянин угнал Mercedes у уснувшего событульника

Как рассказали в УМВД по Тюменской области, на дня в отдел полиции Нижнетавдинского района обратился житель города Тюмени с заявлением об угоне автомобиля Mercedes. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
В ходе оперативно-розыкных мероприятий стражи правопорядка установили, что угон совершил неработающий, ранее судимый, 23-летний житель деревни Паченки. Накануне, молодые люди распивали спиртные напитки, когда потерпевший уснул, злоумышленник взял ключи от автомобиля и угнал его.
Еще один схожий инцидент произошел в селе Чугунаево. Молодой человек, находясь в гостях у своего знакомого, взял ключи от автомобиля ВАЗ 2107 и, дождавшись, когда хозяин машины уснет, угнал указанное транспортное средство. Обнаружив пропажу, автовладелец обратился в полицию. Незамедлительно отреагировав на полученную информацию, экипаж ГИБДД задержал разыскиваемый автомобиль. За рулем находился двадцатипятилетний, нигде официально не трудоустроенный, ранее не судимый местный житель.
За совершенные преступления в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемым избрана мера пресечения — подписка о невыезде.