Нетрезвый селянин угнал Mercedes у уснувшего событульника

Еще один схожий инцидент произошел в селе Чугунаево. Молодой человек, находясь в гостях у своего знакомого, взял ключи от автомобиля ВАЗ 2107 и, дождавшись, когда хозяин машины уснет, угнал указанное транспортное средство. Обнаружив пропажу, автовладелец обратился в полицию. Незамедлительно отреагировав на полученную информацию, экипаж ГИБДД задержал разыскиваемый автомобиль. За рулем находился двадцатипятилетний, нигде официально не трудоустроенный, ранее не судимый местный житель.