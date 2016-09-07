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Нетрезвый селянин угнал Mercedes у уснувшего событульника

7 сентября 2016, 17:36
Угон автомобиля Mercedes раскрыли на днях сотрудники межмуниципального отдела МВД «Тюменский». Житель областного центра едва не лишился своей машины, уснув после совместных алкогольных возлияний со знакомым из Нижнетавдинского района.

Как рассказали в УМВД по Тюменской области, на дня в отдел полиции Нижнетавдинского района обратился житель города Тюмени с заявлением об угоне автомобиля Mercedes. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-розыкных мероприятий стражи правопорядка установили, что угон совершил неработающий, ранее судимый, 23-летний житель деревни Паченки. Накануне, молодые люди распивали спиртные напитки, когда потерпевший уснул, злоумышленник взял ключи от автомобиля и угнал его.

Еще один схожий инцидент произошел в селе Чугунаево. Молодой человек, находясь в гостях у своего знакомого, взял ключи от автомобиля ВАЗ 2107 и, дождавшись, когда хозяин машины уснет, угнал указанное транспортное средство. Обнаружив пропажу, автовладелец обратился в полицию. Незамедлительно отреагировав на полученную информацию, экипаж ГИБДД задержал разыскиваемый автомобиль. За рулем находился двадцатипятилетний, нигде официально не трудоустроенный, ранее не судимый местный житель.

За совершенные преступления в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемым избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

#Новости#УМВД России по Тюменской области#Угоны машин#Транспорт#Евгений#Общество
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