На Рижской и Первомайской отключат светофоры

Как сообщает МКУ «Тюменьгортранс», отключение коснется следующих светофорных объектов:
|на пересечении ул. Горького и ул. 50 лет Октября
|c 8:00 до 17:00
|на пересечении ул. Рижской и ул. Тульской
|c 9:00 до 12:00
|на пересечении ул. Рижской и ул. Севастопольской
|на пересечении ул. Рижской и ул. Парфенова
|на перекрестке ул. Первомайской и ул. Осипенко
|c 10:00 до 11:00
|на перекрестке ул. Первомайской и ул. Советской
Подробную информацию о работе светофоров можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте компании.