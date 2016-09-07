На Рижской и Первомайской отключат светофоры

Несколько значимых перекрестков города временно станут нерегулируемыми. Завтра, 8 сентября, в связи с проведением плановых работ на электросетях в Тюмени обесточат шесть светофоров.

Сюжет Транспорт