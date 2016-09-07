nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Рижской и Первомайской отключат светофоры

7 сентября 2016, 18:03
Несколько значимых перекрестков города временно станут нерегулируемыми. Завтра, 8 сентября, в связи с проведением плановых работ на электросетях в Тюмени обесточат шесть светофоров.

Как сообщает МКУ «Тюменьгортранс», отключение коснется следующих светофорных объектов:

на пересечении ул. Горького и ул. 50 лет Октябряc 8:00 до 17:00
на пересечении ул. Рижской и ул. Тульскойc 9:00 до 12:00
на пересечении ул. Рижской и ул. Севастопольской
на пересечении ул. Рижской и ул. Парфенова
на перекрестке ул. Первомайской и ул. Осипенкоc 10:00 до 11:00
на перекрестке ул. Первомайской и ул. Советской

Подробную информацию о работе светофоров можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте компании.

#Новости#Отключения светофоров#Тюменьгортранс#Транспорт#Евгений#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25