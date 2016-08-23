Антипинский НПЗ отмечает 10-й день рождения!

Если вы окажетесь в поселке Антипино (простите, уже микрорайоне), входящем в состав городского округа Тюмень, то без труда найдете жителей, кто, не напрягая память, ответит на вопрос: что еще 10–15 лет назад располагалось по южную сторону Старотобольского тракта? Разве сложно запомнить одинокую нефтеналивную станцию, к которой из неблизкого населенного пункта Шаим в Ханты-Мансийском автономном округе вела нитка магистрального нефтепровода? К слову, первой в Западной Сибири трубной транспортной артерии, проложенной за 40 лет до того момента, когда было решено построить здесь Антипинский НПЗ. Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовиченко — те предприниматели, к кому пришла эта бизнес-идея.