Антипинский НПЗ отмечает 10-й день рождения!

Антипинский НПЗ: за 10 лет Дмитрий Мазуров «с нуля» создал лидера российской нефтепереработки
30 сентября 2016 года Антипинский нефтеперерабатывающий завод отпразднует 10-й день рождения. Чем примечательна история этого предприятия, какие решения руководства привели к тому, что завод в Тюменской области находится среди лидеров отрасли?
Если вы окажетесь в поселке Антипино (простите, уже микрорайоне), входящем в состав городского округа Тюмень, то без труда найдете жителей, кто, не напрягая память, ответит на вопрос: что еще 10–15 лет назад располагалось по южную сторону Старотобольского тракта? Разве сложно запомнить одинокую нефтеналивную станцию, к которой из неблизкого населенного пункта Шаим в Ханты-Мансийском автономном округе вела нитка магистрального нефтепровода? К слову, первой в Западной Сибири трубной транспортной артерии, проложенной за 40 лет до того момента, когда было решено построить здесь Антипинский НПЗ. Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовиченко — те предприниматели, к кому пришла эта бизнес-идея.
Какое ключевое решение Дмитрия Мазурова сделало Антипинский НПЗ лидером в нефтепереработке?
До середины прошлого десятилетия Тюменская область, которую еще в прошлом веке стали называть «нефтяной столицей», собственным перерабатывающим предприятием не располагала. Топливо поставляли промышленно обеспеченные «соседи» — Омск, Пермь, Уфа. Объем ежегодно завозимых нефтепродуктов составлял порядка 1,5 млн т.
На начальном этапе своего развития Антипинский НПЗ, безусловно, не мог в одиночку обеспечить областные потребности в нефтепродуктах. На стартовой мощности — 0,4 млн тонн — предприятие работало в 2006–2008 гг, до первой модернизации. После перевооружения производительность выросла почти двукратно, — до 0,74 млн тонн, но общую картину энергообеспечения региона это вряд ли меняло.
Рассказ об увеличении производительности легко можно продолжить. Здесь все просто: поэтапно вводились технологические очереди — мощность росла. К 2016 году установленный объем переработки превысил 9,0 млн тонн. Но повествование об Антипинском НПЗ должно содержать информацию о ключевых, стратегических решениях, принятых основателем и владельцем предприятия Дмитрием Мазуровым.
Руководитель должен живо реагировать на всевозможные постановления правительства, министерств, ведомств. Когда несколько лет назад были повышены экспортные пошлины на мазут, предприятию фактически становилось нерентабельно держать в списке товарных позиций продукт первичной переработки нефти. Поэтому вполне логичное решение принял Дмитрий Мазуров: Антипинский НПЗ прекратит выпуск мазута. Отказ от его производства подразумевал увеличение глубины переработки углеводородного сырья.
В 2012 году американская компания Fosters Wheeler занялась разработкой проекта установки глубокой переработки мазута. К пуско-наладочным работам на первой секции УГПМ (цех вакуумной перегонки) приступили в начале 2016 года. Уже в июне получили первую партию кокса на второй секции (установка замедленного коксования гудрона). В тот самый момент российский нефтепром получил предприятие, на котором глубина переработки сырья достигла уникального показателя 97%.
Антипинский НПЗ: планы на второе десятилетие
Но не только с этим показателем Антипинский НПЗ войдет во второе десятилетие производственной деятельности. В 2017 году на предприятии начнется выпуск бензина марок АИ-92 и АИ 95 стандарта «Евро-5». В ближайшие годы в переработку поступит нефть с собственных месторождений в Оренбургской области. Это станет возможным благодаря тому, что в 2015-м завод выиграл конкурсные торги на право разведки и добычи углеводородных ресурсов на участках, выведенных из состава земель природного парка Бузулукский бор.
Правда, перед тем как приступить к освоению подземных богатств, Антипинский НПЗ примет финансовое участие в мероприятиях по улучшению экологической обстановки в Бузулукском бору. Сегодня состояние окружающей среды на всей территории лесного массива признано удручающим.
Лицензионные соглашения обязывают завод провести повторную ликвидацию наиболее опасных из законсервированных с 1971 года скважин (всего 164), в 30 из которых зафиксированы нефте- и газопроявления. По одной из них, самой опасной, уже ведется работа. А вот выделение средств на проектно-изыскательские работы по строительству очистных сооружений, чтобы в реку Боровка не попадали бытовые стоки, и их последующее возведение в поселке Партизанский (он там же — на территории бора) стоит рассматривать как демонстрацию Антипинским НПЗ экологической, социальной ответственности, поскольку расходы эти выходят за пределы обязательств по лицензионным соглашениям.
Завершая предпраздничный экскурс в историю Антипинского НПЗ, пора перейти к поздравлениям, которых ближе к 30 сентября Дмитрий Петрович Мазуров и его коллеги получат еще немало.