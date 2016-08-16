Современный участник ИЖС: денег меньше, требований больше

«Звоню одному девелоперу, — приводит пример Татьяна Григорьева. — Говорю: „вы знаете, у меня сейчас денег нет“. Он, вместо того чтоб ответить: „Вы приезжайте, мы вам что-нибудь подберем и найдем выход из положения“, говорит: „Девушка, а вы чего хотите-то без денег? Когда будут деньги, тогда и звоните“. А потом многие удивляются тому, что у них нет продаж. Так нет клиентоориентированности, разумеется, продаж не будет».