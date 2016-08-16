Современный участник ИЖС: денег меньше, требований больше

Портрет современного участника малоэтажного строительства составили участники круглого стола «Малоэтажное строительство-2016: перспективы развития», организованного Клубом загородных жителей Тюмени совместно с интернет-порталом Nashgorod.ru
В мероприятии приняли участие порядка 30 тюменских девелоперских, производственных и строительных организаций.
Говорить о состоянии современного тюменского загородного рынка начали девелоперы. По их мнению, до кризиса доли продаж у всех тюменских предпринимателей были примерно одинаковы. Сейчас на рынке остались только сильные игроки, которые как и раньше развиваются, активно строят и так же быстро продают. Слабые же — замедляют темпы продаж и постепенно сворачивают деятельность. Как заметила одна из участниц круглого стола, представляющая поселок «Альпийская долина» Татьяна Григорьева, девелоперы должны не бояться вкладывать средства в коммуникации и строительство домов. Кроме этого, они должны быть клиентоориентированы.
«Звоню одному девелоперу, — приводит пример Татьяна Григорьева. — Говорю: „вы знаете, у меня сейчас денег нет“. Он, вместо того чтоб ответить: „Вы приезжайте, мы вам что-нибудь подберем и найдем выход из положения“, говорит: „Девушка, а вы чего хотите-то без денег? Когда будут деньги, тогда и звоните“. А потом многие удивляются тому, что у них нет продаж. Так нет клиентоориентированности, разумеется, продаж не будет».
Участники мероприятия отметили, что среди заказчиков многие уже были обмануты недобросовестными предпринимателями. Таких покупателей, к сожалению, не мало. Они боятся приобретать участки, вкладывать деньги. К этой категории заказчиков нужен особый подход. Собравшиеся предложили власти проводить просветительскую работу в части того, как выбирать землю и на какие риски идти, связываясь с бригадами рабочих.
Он, вместо того чтоб ответить: «Вы приезжайте, мы вам что-нибудь подберем и найдем выход из положения», говорит: «Девушка, а вы чего хотите-то без денег? Когда будут деньги, тогда и звоните». А потом многие удивляются тому, что у них нет продаж.
Итак, кто сегодня покупает землю в Тюмени и Тюменской области? Один из участников круглого стола ответил: половина — переселенцы с севера, вторая половина — тюменцы. Среди них: многодетные семьи и старшее поколение. Кроме этого, как подчеркнули многие собравшиеся, запросы клиентов год от года растут, а финансовая возможность, наоборот, уменьшается. Поизводители строительных материалов пошли навстречу таким клиентам: снизили стоимость домокомплектов. В сравнении с прошлым годом цены снизились в диапазоне от 5 до 20%. Чтобы привлечь покупателей, многие производители и продавцы стройматериалов проводят различные акции.
Винзилинский завод керамзитового гравия отмечает сокращение объема закупок крупными застройщиками, однако на объектах малоэтажного строительства прослеживается явный рост.
«У нас проблем с реализацией нет, но рентабельность снизилась на 40%, — констатирует представитель ВЗКГ. — Это связано с тем, что стоимость керамзита стала ниже по сравнению с прошлым годом из-за конкуренции на предприятиях, которые производят керамзит».
Денег у клиента не достаточно, однако он не хочет уменьшать запросы к качеству
Дизайнер Анна Каплун отмечает, что люди стали заказывать проекты дома по частям. Лишь 30% покупателей нужны комплексные услуги.
«Денег у клиента не достаточно, однако он не хочет уменьшать запросы к качеству, — говорит Анна. — В итоге реализация проекта растягивается на 2–3 года».
Современный покупатель не готов снизить планку качества заказа, зато при этом жертвует площадью будущего дома. По словам представителей производственных и строительных организаций, статистически из 10 обратившихся 5–6 заказчиков делает выбор в пользу меньшего количества квадратных метров. Внушительная часть покупателей хочет поучаствовать в программе господдержки, где, как известно, сумма ограничена тремя миллионами.
Современный покупатель не готов снизить планку качества заказа, зато при этом жертвует площадью будущего дома.
Собравшиеся отметили, что сейчас рынок малоэтажного строительства достиг своего «дна», и многие потребители понимают, что надо покупать именно сейчас. Из общей статистики не исключили и дачный сектор.
«В Тюмени 90–95 тысяч дачных хозяйств, — отметил один представитель поселка „Санрайз“ Владислав Колодяжный. — Сегодня вторичный дачный рынок очень серьезно идет на перекупку. Многие приобретают участки и, конечно, думают там что-то строить. На этот рынок тоже нужно обращать внимание».
Некоторые участники круглого стола отметили смещение строительного сезона. Так, если раньше в марте люди активно начинали покупать стройматериалы, то сейчас пиковое время наступает в конце июня.