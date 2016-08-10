Тюмень — Тобольск: почему эту трассу называют «дорогой смерти»?

Через несколько минут пути приходится сбросить газ — перед нами со скоростью около 70 км/ч тянется вереница машин. Дорога петляет, встречная полоса просматривается плохо, обгон в такой ситуации — неоправданный риск. На одном из изгибов трассы видим «виновника» — тягач с открытым полуприцепом, перевозящий бетонные блоки. Постепенно водители впереди идущих машин один за другим решаются на обгон. До тихоходного автопоезда остается несколько десятков метров, между нами — еще три легковушки. В этот момент начинается сплошная линия разметки. Приехали… Обгонять пока нельзя.