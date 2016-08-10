Тюмень — Тобольск: почему эту трассу называют «дорогой смерти»?

Эта автодорога считается одной из самых аварийных трасс Тюменской области. Сообщения об авариях, происходящих здесь, появляются едва ли не в каждой второй сводке ДТП. Почему автодорогу «Тюмень — Ханты-Мансийск» называют трассой смерти, и в чем кроется причина столь высокой аварийности, разбирались корреспонденты портала NashGorod.ru.
Около недели назад работникам редакции, отправившимся в служебную командировку, довелось побывать на проблемном шоссе. Мы уже возвращались в Тюмень, когда внештатная сотрудница, сидевшая на пассажирском месте, вспомнила о происходивших на этой дороге столкновениях с лосями. «А знаешь, ведь некоторые инспекторы называют эту дорогу трассой смерти», — заметил я.
Вместе мы стали внимательно наблюдать за дорожной обстановкой, пытаясь понять, что же такого особенного в этой автодороге, и почему именно здесь так часто происходят тяжелые аварии.
Куда летим?
Наш автомобиль бежал по серой ленте со скоростью около 90 километров в час. Превышать установленные ограничения не хотелось, да и помнились советы преподавателя автошколы, живущие в памяти уже более 10 лет — в дальней дороге лучше экономить силы и не «лихачить».
В этом момент в зеркалах заднего вида появилась светлая точка, стремительно догонявшая нашу машину. Полминуты, и по встречной полосе пролетает автомобиль с 86 регионом на номерах. Водитель легковушки явно едет издалека и заметно спешит. Скорость его машины никак не меньше 120 км/ч.
Еще пара километров пути… История снова повторяется. В этот раз вперед стремительно улетает машина, принадлежащая, судя по номерам, одному из жителей ЯНАО. «Куда спешат эти люди?», — спрашивает напарница. «В морг, вероятно, опаздывают», — шучу я, но тут же осекаюсь. На этой автодороге черный юмор звучит неуместно.
Одно из возможных объяснений спешке водителей — желание пройти весь путь за один световой день. Многие из автомобилистов едут из отдаленных городов Югры и ночевка в дороге в их планы не входит. К сожалению, иногда цена сэкономленного времени слишком высока.
Играем в гусеницу
Через несколько минут пути приходится сбросить газ — перед нами со скоростью около 70 км/ч тянется вереница машин. Дорога петляет, встречная полоса просматривается плохо, обгон в такой ситуации — неоправданный риск. На одном из изгибов трассы видим «виновника» — тягач с открытым полуприцепом, перевозящий бетонные блоки. Постепенно водители впереди идущих машин один за другим решаются на обгон. До тихоходного автопоезда остается несколько десятков метров, между нами — еще три легковушки. В этот момент начинается сплошная линия разметки. Приехали… Обгонять пока нельзя.
Несколько километров едем за большегрузом… Тяжелая машина сбавляет скорость на подъемах, дымя выхлопной трубой. «Перегруз?», — спрашивает внештатница. «Возможно, — отвечаю я и добавляю — а представь, были бы местные уширения, позволяющие обгонять такой транспорт?»
Действительно, на трассе не хватает участков, где удобно обгонять тихоходы. Ситуации, когда приходится «играть в гусеницу», делят водителей на два лагеря. Более дисциплинированные терпеливо держатся в ряду, выгадывая удачное время для обгона. В то же время находятся рисковые автомобилисты, решающиеся на обгон несмотря на то, что в пятиста метрах от нас навстречу идет другой грузовик.
За время, проведенное в веренице машин, движущихся за фурой, мы заметили порядка десятка автомобилистов неробкого десятка, решившихся на опасные маневры. Некоторым рисковым водителям приходится в прямом смысле вжиматься в ряд, уходя от встречного транспорта. «Вероятно, некоторые понимают поговорку о том, что риск — дело благородное», — замечает пассажирка.
Что делать и кто виноват?
Как рассказали в автоинспекции, трасса «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» действительно отличается высокой аварийностью. Проблема здесь прежде всего в самой специфике автодороги — рейсовое расстояние, которое проходят водители по этому шоссе, зачастую превышает 1000 километров. К тому же, данная дорога не имеет полноценных дублеров — это единственный путь, соединяющий центр юга области с городами ХМАО и ЯНАО. Особо опасной данная трасса становится летом, когда начинается сезон отпусков и семьи массово отправляются к югу на автомобилях.
«Водители торопятся, стремятся пройти как можно большую дистанцию за день. Зачастую забывают о необходимости отдыха, что приводит к авариям из-за банального засыпания за рулем», — отмечает начальник отдела пропаганды ГИБДД Анжела Борисова.
По словам автоинспекторов, полиция предпринимает меры к снижению числа ДТП. На территории юга области установлено семь билбордов, на которых водителей призывают снизить скорость и избегать риска. С автомобилистами работают в кемпингах, общаются по Си-Би радиосвязи. Вместе с тем, радикально снизить количество аварий пока не удается.
Одна из возможных мер, способных улучшить ситуацию — масштабная реконструкция дороги и строительство дублеров. Как выяснили корреспонденты в ходе поездки, отдельные работы в этом направлении уже ведутся. В Ярковском районе строится новый мост через Тобол, идет реконструкция дороги в окрестностях Тюмени. Будет ли достаточно этих мер, и удастся ли снизить количество трагедий на трассе, связывающей юг области с автономными округами, станет ясно в ближайшее время.