Чем занять непоседу? Какие кружки и секции работают в Тюмени

Шахматы
Будущих гроссмейстеров готовят в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 4. Тренеры проводят с детьми бесплатные занятия в городских школах. Таже можно записать ребенка на платные занятия (стоимость — от 200 до 300 рублей). Проходят они два раза в неделю. Как рассказали в спортивной школе, шахматным премудростям можно обучаться с трех лет. Записаться можно по адресу Широтная, 115, строение 1.
Мини-футбол
Секция мини-футбола работает при спортивной школе «Авангард». Возраст детей по программе от 8 до 17 лет. Заниматься этим видом спорта могут в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья. Периодичность занятий два раза в неделю, проходят они бесплатно, программа реализуется за счет средств бюджета. Места проведения занятий: МАОУ СОШ № 20 (ул. Энергетиков, 36), МАОУ СОШ № 17 (ул. проезд Геологоразведчиков, 39), МБС(к)ОУ С(к)НШ-ДС № 82 (ул. Республики, 177).
Дзюдо
Набор детей с 7 до 10 лет в секцию «Дзюдо» ведет спортивный клуб «Динамо». Занятия будут проводиться в понедельник, среду и пятницу с 19:30 до 21:00. Тренер — мастер спорта России по дзюдо. Записаться можно по адресу улица Володарского, 50.
Художественная гимнастика
Девочек с трех с половиной лет до семи ждут на занятиях по художественной гимнастике в спортивно-оздоровительном комплексе «Дорожник». Стоимость курса — 2300 рублей. Занятия проходят два раза в неделю. Пробное занятие обойдется родителям в 300 рублей. Записаться можно по адресу Магнитогорская, 11.
Скалолазание и ледолазание
Покорить скалодром или большую сосульку можно в Центре туризма и краеведения на Перекопской, 34. Записать ребенка на занятия на скалодроме можно с 4 лет, проходят занятия дважны в неделю, их стоимость — 125 рублей. Скалолазание для дошкольников — это детские тренировки в игровой форме, основная задача которых — развитие привычки получать удовольствие от занятия спортом и формирование представления о здоровом образе жизни. Программа актуальна тем, что во время тренировок детей готовят как морально, так и физически для занятий любым видом спорта. Ледолазанию инструкторы обучают маленьких тюменцев начиная с 10 лет. Эти занятия проводятся в зимнее время, их стоимость — 62 рубля в час.
Авиамодельный спорт
Занятия, проходящие по адресу Геологоразведчиков, 6а, позволят детям узнать о способах изготовления авиамоделей — от планера до кордовых, радиоуправляемых моделей и моделей воздушного боя, а также обучиться запуску и пилотированию, поучаствовать в соревнованиях различного уровня.
Программа разбита на три этапа: начальный, средний и высший. На начальном уровне воспитанники изготавливают модели планера, учатся их регулировать и правильно запускать. Затем ребята переходят к постройке кордовых моделей из ДВС, приобретают первые навыки пилотирования. Стоимость занятий — 1200 рублей в месяц. Записать ребенка можно с 10 до 14 лет через сайт дворца «Пионер».
Греко-римская борьба
Эта борьба достигла подлинного развития именно в Греции, была включена в программу Олимпийских игр с 704 года до н. э. Она входила в классическое пятиборье. Знаменитый греческий атлет Тесеус был учредителем первых правил: побеждал тот борец, кто бросит противника на землю три раза.
В спортивной школе «Прибой» по этому виду спорта есть бесплатные и платные. Они проводятся о адресу проезд Борцов Октября, 2а, корпус 1, а также в спортивных залах СОШ № 31, 32, 94. Расписание и занятия подбираются индивидуально в зависимости от возраста и уровня подготовленности.
Комплектование групп в августе—сентябре, при наличии свободных мест возможна запись в группу в течение всего года. С порядком приема в группу Вы можете ознакомиться на сайте «Прибоя».
Театральное искусство
Этому обучит детская школа актерского мастерства молодежного театра «НАШ» при дворце «Пионер». Занятия в детской школе актерского мастерства молодежного театра «Наш» позволят детям творчески самореализоваться, обучиться основам театральной деятельности, сформировать навыки актерского мастерства, выявить и развивать индивидуальные творческие способности, сформировать художественно-эстетический вкус, интерес к искусству.
Длительность занятий: 1 год обучения: одно занятие — 2 академических часа (2 раза в неделю). 2–4 года обучения: одно занятие — 2 академических часа (3 раза в неделю) в группах от 10 человек. В программе этикет, вокал, танец, пластика, пантомима.
Воспитанники школы регулярно выступают на открытых уроках, участвуют в постановках и спектаклях. Педагоги отделения проводят мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре не только в Тюменской области, но и за её пределами, ведут активную работу по разработке программ по актерскому мастерству областного и всероссийского уровней, а также являются победителями и призерами многочисленных творческих конкурсов и фестивалей. Записать ребенка можно с 6 лет по телефону 68-93-97.
В «Тюменском доме актера» юные дарования ждут в театральных студиях, ансамбле мажореток и барабанщиц, а также в школе театральной критики (журналистики). Записать ребенка можно с 5 лет во дворце национальных культур «Строитель», подробности можно узнать по телефону 94-37-71.