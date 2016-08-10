Чем занять непоседу? Какие кружки и секции работают в Тюмени

Покорить скалодром или большую сосульку можно в Центре туризма и краеведения на Перекопской, 34. Записать ребенка на занятия на скалодроме можно с 4 лет, проходят занятия дважны в неделю, их стоимость — 125 рублей. Скалолазание для дошкольников — это детские тренировки в игровой форме, основная задача которых — развитие привычки получать удовольствие от занятия спортом и формирование представления о здоровом образе жизни. Программа актуальна тем, что во время тренировок детей готовят как морально, так и физически для занятий любым видом спорта. Ледолазанию инструкторы обучают маленьких тюменцев начиная с 10 лет. Эти занятия проводятся в зимнее время, их стоимость — 62 рубля в час.